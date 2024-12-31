Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Demi Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Konser Dewa 19 All Stars di SUGBK Resmi Ditunda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |02:24 WIB
BREAKING NEWS: Demi Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Konser Dewa 19 All Stars di SUGBK Resmi Ditunda!
SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada 25 Maret 2025. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

DEMI laga Timnas Indonesia vs Bahrain, konser Dewa 19 All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) resmi ditunda. Sedianya, konser ini dilangsungkan pada 18 Januari 2025.

Namun, setelah didiskusikan dengan banyak pihak termasuk PSSI, konser yang melibatkan band-band ternama dunia seperti Mr. Big, Extreme, dan Bad English ini diundur hingga 6 September 2025.

1. Ditunda hingga 6 September 2025

Timnas Indonesia bisa menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia bisa menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. (Foto: PSSI)

"Untuk menghindari segala macam, maka saya dan Dewa 19, promotor, dan Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) sepakat mengundurkan jadwal Dewa 19 All Stars. Karena jadwal ketiga bintang tamu padat di summer (musim panas), akhirnya kami dapat jadwalnya mereka bertiga, Mr. Big, Extreme, dan Bad English di 6 September," kata pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, dalam konfrensi pers di Kawasan Senayan, Jakarta, pada Senin 30 Desember 2024.

"Kami mohon pengertian penonton dan calon penonton agar bisa memaklumi bahwa posisi daripada Timnas Indonesia melawan Bahrain itu lebih penting daripada konser Dewa 19 dan All Stars," lanjut pria berusia 52 tahun ini.

Sebelumnya pada September 2024, Dewa 19 mengumumkan akan menggelar konser di SUGBK pada Januari 2025. Pengumuman itu pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pencinta Timnas Indonesia.

Sebab, konser digelar hanya beberapa bulan dari laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di SUGBK. Dikhawatirkan jika konser digelar pada Januari 2025, kondisi rumput SUGBK tidak siap menggelar partai bergengsi yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Bahrain.

Telusuri berita bola lainnya
