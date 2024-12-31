Persib Bandung Resmi Permanenkan Adam Alis, Dikontrak 2,5 Musim

BANDUNG – Persib Bandung resmi mempermanenkan Adam Alis pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2024-2025. Sang gelandang diikat dengan kontrak selama 2,5 musim.

Diketahui, Adam bergabung dengan Persib awal musim ini dengan status pinjaman dari Borneo Fc. Sesuai dengan kesepakatan, durasi masa peminjaman hanya hingga Desember 2024.

1. Pindah Permanen

Teka-teki masa depan Adam di Persib akhirnya terungkap. Maung Bandung resmi permanenkan pemain berusia 31 tahun itu dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun setelah berstatus bebas transfer.

Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menjelaskan alasan timnya permanenkan Adam. Menurutnya, hal itu sesuai dengan rekomendasi tim pelatih yang dipimpin Bojan Hodak.

Dari penuturannya, pelatih asal Kroasia itu mengatakan Adam merupakan salah satu pemain yang dibutuhkan Persib. Pasalnya pemain asal Jakarta itu tampil baik selama berseragam Pangeran Biru baik di Liga 1 mau pun AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025

“Selama membela tim, kontribusi Adam Alis dinilai positif oleh tim pelatih. Karena itu, Persib dan pemain bersangkutan menjalin kesepakatan kontrak permanen dengan durasi 2,5 tahun ini,” jelas Adhit, Selasa (31/12/2024).