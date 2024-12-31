Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Pelatih PSIS Semarang Usai Zalnando Balik ke Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:12 WIB
Respons Pelatih PSIS Semarang Usai Zalnando Balik ke Persib Bandung
Zalnando kembali ke Persib Bandung usai dipinjamkan ke PSIS Semarang. (Foto: Instagram/zalnando2727)
A
A
A

SEMARANG - PSIS Semarang dipastikan memulangkan Zalnando ke Persib Bandung pada 31 Desember 2024 ini. Meski hanya membela selama setengah musim saja, pelatih PSIS, Gilbert Agius memastikan Zalnando berhasil meninggalkan kesan yang baik untuk tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut.

Ya, pemain berposisi bek itu kembali memperkuat Persib Bandung dalam putaran kedua Liga 1 2024-2025. Hal itu dikarenakan, masa peminjaman Zalnando di PSIS memang berakhir pada 31 Desember 2024.

1. Ucapan Terima Kasih Gilbert kepada Zalnando

Gilbert pun berterima kasih kepada Zalnando selama setengah musim ini sudah berjuang maksimal membela PSIS. Gilbert Agius secara keseluruhan puas dengan jasa yang diberikan Zalnando pada paruh pertama Liga 1 2024-2025

Sebab Gilbert merasa Zalnando mampu profesional dan memiliki attidude yang baik selama di PSIS. Tak heran Gilbert senang bisa bekerja sama dengan pemain kelahiran Cimahi, Jawa Barat itu.

Zalnando

"Zalnando adalah pemain yang sangat profesional dan memiliki attitude yang sangat bagus," kata Gilbert Agius dilansir dari laman PSIS, Selasa (31/12/2024).

Halaman:
1 2
      
