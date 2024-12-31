Meski Menang, Nick Kuipers Tak Senang dengan Jalannya Laga Persis Solo vs Persib Bandung

SOLO - Bek andalan Persib Bandung, Nick Kuipers tak terlalu senang dengan permainan timnya saat menang 1-0 atas Persis Solo di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, Minggu 29 Desember 2024. Pasalnya dalam laga yang dihelat di Stadion Manahan itu, Persib menang namun bermain buruk.

1. Persib Sempat Kesulitan di Babak Pertama

Menurut Nick Kupers, ini pertandingan di markas Persis itu berlangsung sulit. Bahkan di babak pertama, bek asal Belanda ini merasa Persib Bandung tidak benar-benar menguasai laga.

“Tapi kami tahu dengan kekuatan di lini depan tim ini. Ada banyak kualitas individual dan kami bisa sangat berbahaya di setiap momen,” kata Nick Kuipers usai pertandingan, Selasa (31/12/2024).

Terbukti, Persib Bandung berhasil mencetak gol di menit 55 melalui Tyronne del Pino Ramos. Gol ini sekaligus mengantarkan Pangeran Biru menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo.

“Jadi saya rasa kami juga sudah menjalankan tugas dengan baik karena tidak kebobolan di pertahanan,” sambung Nick Kuipers.

“Ada beberapa peluang dari mereka tapi Teja (kiper Persib) juga memainkan pertandingan yang bagus. Kami tetap kompak dan rapat di pertahanan, kami tahu bisa mencetak gol,” tuturnya.