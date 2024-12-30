Nick Kuipers Punya Firasat Persib Bandung Back to Back Juara Liga 1!

BANDUNG – Nick Kuipers punya firasat Persib Bandung akan juara Liga 1 2024-2025. Dengan demikian, mereka akan mempertahankan titel yang diraih pada Liga 1 2023-2024.

Persib memastikan diri menjadi juara paruh musim meski masih menyisakan satu pertandingan laga tunda. Mereka meraup 38 poin dari 16 laga atau unggul satu angka dari Persebaya Surabaya di posisi dua dengan 17 pertandingan.

Baca Juga:

1. Berjuang Keras

Kuipers merasa hal tersebut sangat bagus. Sebab, segenap awak Maung Bandung sudah berjuang keras untuk berada di sana.

“Tentu saja bagus bisa berada di sana (puncak klasemen), kami berjuang sejak awal musim untuk berada di sana,” kata Kuipers, Senin (30/12/2024).

Meski demikian, bek asal Belanda itu merasa Persib belum memainkan permainan terbaiknya. Masih banyak hal yang perlu dibenahi di sisa musim Liga 1 2024-2025.

“Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki di putaran kedua,” tegas Kuipers.