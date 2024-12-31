Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Strategi ala Shin Tae-yong Berujung Petaka, Ruben Amorim Dipecat Manchester United Akhir Pekan Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |15:42 WIB
Strategi ala Shin Tae-yong Berujung Petaka, Ruben Amorim Dipecat Manchester United Akhir Pekan Ini?
Ruben Amorim diprediksi dipecat Manchester United akhir pekan ini. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim konsisten menggunakan formasi 3-4-3 di Manchester United. Formasi ini sama persis dengan apa yang diterapkan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, setidaknya dalam satu tahun terakhir.

Ketika Shin Tae-yong mendapatkan hasil lumayan dengan pola di atas, tidak halnya dengan Ruben Amorim. Memimpin Manchester United dalam delapan laga Liga Inggris 2024-2025, Setan Merah hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan lima kalah!

1. Sering Kalah

Manchester United tumbang 0-2 dari Wolves. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Manchester United tumbang 0-2 dari Wolves. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Dalam tiga laga terkini di Liga inggris 2024-2025, Manchester United bahkan selalu kalah! Manchester United berturut-turut kalah 0-3 dari Bournemouth, serta Dipermalukan Wolverhampton Wanderers dan Newcastle United dengan skor 0-2.

Deretan hasil buruk itu membuat Manchester United turun ke posisi 14 di klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 22 angka. Manchester United terpaut 13 angka dari Chelsea di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Liga Champions 2025-2026.

Karena itu, legenda Manchester United Gary Neville angkat bicara. Ia mengatakan Ruben Amorim tidak dalam posisi aman seiring hasil buruk yang dialami Manchester Merah.

“Mungkin tidak,” kata Neville saat ditanya apakah manajemen Manchester United akan mempertahankan Ruben Amorim sebagai pelatih Setan Merah, Okezone mengutip dari Mirror, Selasa (31/12/2024).

Halaman:
1 2
      
