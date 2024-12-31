Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Incaran Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Bintang Chelsea

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |14:29 WIB
5 Pemain Incaran Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Bintang Chelsea
Manchester United berpotensi datangkan banyak pemain di bursa transfer musim dingin 2025. (Foto: Instagram/manchesterunited)
A
A
A

ADA 5 pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim dingin 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, jendela transfer Januari 2025 mungkin akan menjadi momen penting untuk klub berjuluk The Red Devils tersebut.

Sebab itu akan menjadi momentum pelatih anyar Man United, Ruben Amorim untuk meracik skuadnya dengan pemain baru. Namun, tentu tak semua pemain incaran Amorim bisa didatangkan Setan Merah di bursa transfer musim dingin 2025 nanti.

Berikut 5 Pemain Incaran Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2025:

5. Goncalo Inacio

Goncalo Inacio

Inacio merupakan pemain yang pernah bekerja sama dengan Amorin saat dirinya masih melatih Sporting Lisbon. Inacio bisa dimainkan sebagai bek kiri untuk menggantikan peranan Luke Shaw dan Lisandro Martinez.

Kans Sporting melepas Inacio pun cukup besar. Mengingat kontraknya yang berakhir 2027, membuat Sporting bisa saja menjualnya.

4. Sverre Nypan

Christian Eriksen kontraknya akan berakhir di musim panas 2024 ini, sementara masa depan Casemiro pun mulai dipertanyakan di Old Trafford. Karena itu, Man United dikabarkan membutuhkan gelandang baru.

Nama Nypan dari Rosenborg lantas dikaitkan akan didatangkan Man United. Nypan bisa menjadi rencana masa depan Man United karena usia sang pemain yang masih berumur 18 tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1628987/hasil-liga-inggris-arsenal-kudeta-puncak-manchester-city-menang-tipis-snd.webp
Hasil Liga Inggris: Arsenal Kudeta Puncak, Manchester City Menang Tipis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/motogp_mandalika_2025.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 140.000 Orang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement