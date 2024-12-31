5 Pemain Incaran Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Bintang Chelsea

Manchester United berpotensi datangkan banyak pemain di bursa transfer musim dingin 2025. (Foto: Instagram/manchesterunited)

ADA 5 pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim dingin 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, jendela transfer Januari 2025 mungkin akan menjadi momen penting untuk klub berjuluk The Red Devils tersebut.

Sebab itu akan menjadi momentum pelatih anyar Man United, Ruben Amorim untuk meracik skuadnya dengan pemain baru. Namun, tentu tak semua pemain incaran Amorim bisa didatangkan Setan Merah di bursa transfer musim dingin 2025 nanti.

Berikut 5 Pemain Incaran Manchester United di Bursa Transfer Musim Dingin 2025:

5. Goncalo Inacio





Inacio merupakan pemain yang pernah bekerja sama dengan Amorin saat dirinya masih melatih Sporting Lisbon. Inacio bisa dimainkan sebagai bek kiri untuk menggantikan peranan Luke Shaw dan Lisandro Martinez.

Kans Sporting melepas Inacio pun cukup besar. Mengingat kontraknya yang berakhir 2027, membuat Sporting bisa saja menjualnya.

4. Sverre Nypan

Christian Eriksen kontraknya akan berakhir di musim panas 2024 ini, sementara masa depan Casemiro pun mulai dipertanyakan di Old Trafford. Karena itu, Man United dikabarkan membutuhkan gelandang baru.

Nama Nypan dari Rosenborg lantas dikaitkan akan didatangkan Man United. Nypan bisa menjadi rencana masa depan Man United karena usia sang pemain yang masih berumur 18 tahun.