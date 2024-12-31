Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Bantai Manchester United Sampai Ruben Amorim Dipecat Akhir Pekan Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:42 WIB
Liverpool Bantai Manchester United Sampai Ruben Amorim Dipecat Akhir Pekan Ini?
Liverpool saat bantai Manchester United 3-0 di pertemuan pertama Liga Inggris 2024-2025. (Foto: YouTube/Liverpool FC)
A
A
A

LIVERPOOL bantai Manchester United sampai Ruben Amorim dipecat akhir pekan ini? Masa depan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United terancam, efek sederet hasil buruk yang dialami Manchester United.

Sejak menjadi pelatih Manchester United pada 11 November 2024, Ruben Amorim telah memimpin  Setan Merah dalam delapan laga Liga Inggris 2024-2025. Tercatat, Setan Merah hanya meraup tujuh angka dari 24 poin maksimal yang bisa disabet.

1. Cuma Menang 2 Kali dari 8 Laga Liga Inggris 2024-2025

Ruben Amorim dalam posisi terpojok. (Foto: Laman resmi Premier League)

Ruben Amorim dalam posisi terpojok. (Foto: Laman resmi Premier League)

Jika dirinci, Manchester United asuhan Ruben Amorim hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan lima kalah. Lebih parah lagi, dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2024-2025, The Red Devils -julukan Manchester United- selalu kalah, tepatnya 0-3 dari Bournemouth serta 0-2 dari Wolverhampton Wanderers dan Newcastle United.

Mantan kiper Manchester united, Ben Foster, mengkhawatirkan masa depan Ruben Amorim, Sebab, dalam beberapa laga ke depan, Manchester United harus menghadapi tim-tim top.

“Bisakah Anda membayangkan Manchester United memecat pelatih lagi sebelum musim berakhir? Lihatlah jadwal mereka. Setelah menjamu Newcastle United, mereka akan tandang ke markas Liverpool (Premier League) dan Arsenal (FA),” kata Ben Foster, Okezone mengutip dari channel YouTube The Cycling GK, Selasa (31/12/2024).

Minggu 5 Januari 2024 pukul 23.30 WIB, Manchester United akan tandang ke markas Liverpool di lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris 2024-2025. Potensi Manchester United tumbang di markas Liverpool sangat besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
