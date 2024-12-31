Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Kalah 0-2 dari Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025?

Ruben Amorim berpotensi dipecat Manchester United dalam waktu dekat. (Foto: Laman resmi Manchester United)

RUBEN Amorim dipecat Manchester United setelah kalah 0-2 dari Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025? Diharapkan menjadi penyelamat, Ruben Amorim malah melanjutkan petaka yang ada di tubuh Manchester United.

Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada 11 November 2024, Ruben Amorim telah memimpin Setan Merah dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Hasilnya, Manchester United hanya mendapatkan empat menang, satu imbang dan enam kalah.

1. Kalah 3 Kali Beruntun di Liga Inggris 2024-2025

Manchester United masih terpuruk. (Foto: Premier League)

Jika dihitung hanya di Liga Inggris 2024-2025, Ruben Amorim memimpin skuad Manchester United dalam delapan pertandingan. Hasilnya, The Red Devils -julukan Manchester United- hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan lima kalah.

Bahkan dalam tiga laga terakhir, Manchester United selalu kalah! Tak cuma kalah, Manchester United juga gagal mencetak gol dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2024-2025, tepatnya tumbang 0-3 dari Bournemouth, 0-2 (vs Wolverhampton Wanderers) dan 0-2 (vs Newcastle United).

Setelah kekalahan dari Wolverhampton Wanderers, Ruben Amorim sempat mengatakan posisinya takkan aman jika Manchester Merah terus-menerus mendapatkan hasil seperti ini.

“Jika kami tidak menang, saya paham setiap pelatih posisinya dalam bahaya,” kata Ruben Amorim, Okezone mengutip dari talksport, Selasa (31/12/2024).