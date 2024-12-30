Hasil Timnas Thailand vs Timnas Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Menang 3-1, Gajah Perang Lolos ke Final!

Timnas Thailand menang 3-1 atas Timnas Filipina pada leg II semifinal Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@changsuek)

BANGKOK – Hasil Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Senin (30/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Tim Gajah Perang via extra time.

Gol Thailand dicetak oleh Peeradon Chamratsamee (38’), Patrik Gustavsson (54’), dan Suphanat Mueanta (116’). Filipina sempat menyamakan agregat lewat gol Bjorn Martin Kristensen (84’). Tuan rumah lolos berkat keunggulan 4-3 untuk melaju ke final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tertinggal secara agregat, Thailand bermain agresif. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan Filipina yang bermain rapat dan disiplin.

Malahan alarm bahaya berbunyi di menit ke-16. Sebuah kesalahan membuat bola jatuh di kaki Javier Gayoso. Beruntung, tembakannya bisa ditepis kiper Patiwat Khammai dan bola dibuang oleh Pansa Hemviboon.

Kans itu dibalas tembakan datar Supachok Sarachat yang ditangkap kiper Quincy Kammeraad di menit ke-18. Gustavsson mengancam di menit ke-23 tetapi tembakan silangnya dengan mudah diamankan.

Gol yang dinanti Thailand tiba di menit ke-38. Situasi kemelut yang tercipta mampu dimanfaatkan Peeradon Chamratsamee untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menit ke-42, Thailand hampir unggul 2-0 andai upaya Sarachat tidak membentur mistar gawang. Skor itu bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Gempuran Thailand terus berlangsung di paruh kedua. Namun, upaya mereka baru membuahkan hasil manis di menit ke-54. Lolos dari jebakan offside, tembakan datar menyilang Gustavsson membobol gawang Kammeraad.

Filipina membalas di menit ke-69. Eksekusi tendangan bebas Zico Bailey bisa ditepis Khammai. Drama terjadi di menit ke-84. Tembakan keras Kristensen mengubah skor menjadi 2-1. Agregat menjadi 3-3.

Tiga peluang didapat Filipina di menit ke-90! Sundulan Amani Aguinaldo ditepis Khammai. Bola muntah disambar tetapi sepakan Gayoso mengenai mistar. Lalu, kemelut itu berakhir dengan tendangan penjuru.