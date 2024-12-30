Hasil Babak Pertama Timnas Thailand vs Timnas Filipina di Semifinal Piala AFF 2024: Gajah Perang Unggul 1-0!

Timnas Thailand unggul 1-0 atas Timnas Filipina di babak pertama leg II Semifinal Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@changsuek)

BANGKOK – Hasil babak pertama Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Senin (30/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Tim Gajah Perang.

Gol tunggal di babak pertama dicetak oleh Peeradon Chamratsamee (38’). Namun, agregat saat ini masih sama kuat 2-2 pada leg II turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tertinggal secara agregat, Thailand bermain agresif. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan Filipina yang bermain rapat dan disiplin.

Malahan alarm bahaya berbunyi di menit ke-16. Sebuah kesalahan membuat bola jatuh di kaki Javier Gayoso. Beruntung, tembakannya bisa ditepis kiper Patiwat Khammai dan bola dibuang oleh Pansa Hemviboon.

Kans itu dibalas tembakan datar Supachok Sarachat yang ditangkap kiper Quincy Kammeraad di menit ke-18. Patrik Gustavsson mengancam di menit ke-23 tetapi tembakan silangnya dengan mudah diamankan.

Gol yang dinanti Thailand tiba di menit ke-38. Situasi kemelut yang tercipta mampu dimanfaatkan Peeradon Chamratsamee untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menit ke-42, Thailand hampir unggul 2-0 andai upaya Sarachat tidak membentur mistar gawang. Skor itu bertahan hingga rehat.