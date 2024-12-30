Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di semifinal Piala AFF 2024 malam ini, bisa diklik di sini. Laga tersebut dijamin seru.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Senin (30/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan penentuan siapa yang akan melaju ke final.

1. Bangkit

Pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, sangat yakin anak asuhnya bakal bangkit melawan Filipina di leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Meski kalah 1-2 di leg pertama, ia menilai skuad Gajah Perang tidak bermain buruk.

“Kami kecewa dengan hasil pertandingan leg pertama semifinal. Tim harus memperbaiki masalah yang menyebabkan kami kebobolan. Apa yang sudah berjalan baik akan terus kami tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi,” kata Ishii, dilansir dari Bongda 24h, Senin (30/12/2024).

2. Tugas Berat

Pria asal Jepang itu sadar Filipina memiliki keuntungan yang lebih ketimbang Thailand karena sudah mengemas margin satu gol. Namun, ia juga sangat yakin Suphanan Bureerat dan kawan-kawan akan tampil dengan performa terbaiknya dan membalikkan keadaan.