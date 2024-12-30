Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |19:25 WIB
Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Simak link live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di Piala AFF 2024 di artikel ini (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di semifinal Piala AFF 2024 malam ini, bisa diklik di sini. Laga tersebut dijamin seru.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Senin (30/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan penentuan siapa yang akan melaju ke final.

Timnas Filipina vs Timnas Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

1. Bangkit

Pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, sangat yakin anak asuhnya bakal bangkit melawan Filipina di leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Meski kalah 1-2 di leg pertama, ia menilai skuad Gajah Perang tidak bermain buruk.

“Kami kecewa dengan hasil pertandingan leg pertama semifinal. Tim harus memperbaiki masalah yang menyebabkan kami kebobolan. Apa yang sudah berjalan baik akan terus kami tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi,” kata Ishii, dilansir dari Bongda 24h, Senin (30/12/2024).

2. Tugas Berat

Pria asal Jepang itu sadar Filipina memiliki keuntungan yang lebih ketimbang Thailand karena sudah mengemas margin satu gol. Namun, ia juga sangat yakin Suphanan Bureerat dan kawan-kawan akan tampil dengan performa terbaiknya dan membalikkan keadaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663243/diperkuat-megawati-hangestri-jakarta-pertamina-enduro-bidik-gelar-proliga-2026-bft.webp
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Bidik Gelar Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Buka Musim di Malaysia Open 2026, Target Tembus Top 3 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement