Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024

BANGKOK – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di semifinal Piala AFF 2024.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Senin (30/12/2024) pukul 20.00 WIB. Duel dijamin seru.

1. Kejutan

Pada leg I, di luar dugaan Filipina sanggup mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1. The Azkals menang dramatis berkat gol Sandro Reyes (21’) dan Kiko Linares (90+5’) setelah hanya bisa dibalas Suphanan Bureerat (45’).

Untuk sementara, Filipina unggul agregat 2-1. Tak pelak, laga nanti malam di Stadion Rajamangala akan jadi penentuan siapa yang melaju ke final untuk melawan Timnas Vietnam.

2. Syarat Berat Lolos

Tak mudah bagi Thailand untuk melaju ke final. Mereka harus bisa meraih kemenangan dengan margin dua gol lantaran tidak ada aturan gol tandang pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Itu artinya, Tim Gajah Perang wajib menang dengan skor 2-0, 3-1, dan seterusnya, guna membalikkan keadaan. Skor tipis hanya akan membawa mereka ke extra time hingga adu tendangan penalti.