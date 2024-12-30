Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:06 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Thailand vs Filipina di Semifinal Piala AFF 2024
Simak link live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di leg II Semifinal Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

BANGKOK – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Thailand vs Timnas Filipina di semifinal Piala AFF 2024.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Senin (30/12/2024) pukul 20.00 WIB. Duel dijamin seru.

Timnas Filipina vs Timnas Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

1. Kejutan

Pada leg I, di luar dugaan Filipina sanggup mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1. The Azkals menang dramatis berkat gol Sandro Reyes (21’) dan Kiko Linares (90+5’) setelah hanya bisa dibalas Suphanan Bureerat (45’).

Untuk sementara, Filipina unggul agregat 2-1. Tak pelak, laga nanti malam di Stadion Rajamangala akan jadi penentuan siapa yang melaju ke final untuk melawan Timnas Vietnam.

2. Syarat Berat Lolos

Tak mudah bagi Thailand untuk melaju ke final. Mereka harus bisa meraih kemenangan dengan margin dua gol lantaran tidak ada aturan gol tandang pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Itu artinya, Tim Gajah Perang wajib menang dengan skor 2-0, 3-1, dan seterusnya, guna membalikkan keadaan. Skor tipis hanya akan membawa mereka ke extra time hingga adu tendangan penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/enzo_maresca_juara_piala_dunia.jpg
Enzo Maresca Akhirnya Buka Suara usai Dipecat Chelsea meski Juara Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement