Victor Dethan Akui Tak Terlalu Kecewa Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2024

BOGOR - Bintang muda PSM Makassar, Victor Dethan mengaku sedih Timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Namun, ia tetap temukan hal positif yang membuatnya tak terlalu kecewa, yakni mendapatkan pengalaman berharga dilatih juru taktik sekaliber Shin Tae-yong.

Ya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tidak mampu lolos ke babak semifinal. Pasalnya, mereka tertahan di fase Grup B dengan berada di posisi ketiga setelah mengumpulkan empat poin.

1. Victor Dethan Belajar Banyak dari STY

Victor Dethan mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari Timnas Indonesia dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Pasalnya, banyak pelajaran berharga yang membantu perkembangannya kariernya.

"Yang pasti saya dapat pelajaran yang berbeda. Sebab, semua pelatih punya taktik-taktik masing-masing," kata Victor Dethan di Bogor, Minggu (29/12/2024).

"Saya di Timnas Indonesia belajar tentang taktik dan strategi yang berbeda," tambahnya