HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Pemain Termahal Timnas Australia Harry Souttar Cedera Parah, Absen Lawan Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:12 WIB
BREAKING NEWS: Pemain Termahal Timnas Australia Harry Souttar Cedera Parah, Absen Lawan Timnas Indonesia!
Harry Souttar (tengah) absen melawan Timnas Indonesia karena cedera parah. (Foto: Instagram/@harry_souttar)
A
A
A

PEMAIN termahal Timnas Australia, Harry Souttar, mengalami cedera parah. Bek berharga 7 juta euro atau sekira Rp118 miliar dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak dapat bermain saat Timnas Australia menjamu Timnas Indonesia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025.

Harry Souttar sejatinya berstatus pemain salah satu klub Premier League, Leicester City. Namun, bek bertinggi badan 198 sentimeter ini dipinjamkan The Foxes -julukan Leicester City- ke salah satu klub Liga 2 Inggris, Sheffield United, pada musim panas 2024.

Harry Soutatr (19) saat membela Timnas Australia kontra Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Harry Souttar (19) saat membela Timnas Australia kontra Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Bersama Sheffield United, Harry Souttar tampil oke. Ia tampil 21 kali dan membantu Sheffield United untuk sementara duduk di posisi dua klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 49 angka, hanya terpaut satu poin dari Leeds United di puncak.

1. Dipulangkan ke Leicester City

Sayangnya, saat bersiap menghadapi West Bromwich Albion (WBA) di lanjutan pekan ke-24 Liga 2 Inggris 2024-2025 semalam, pencetak 11 gol bersama Timnas Australia ini mengalami cedera tendon achilles.

Bagi yang belum tahu, cedera tendon achilles menujukan adanya kerusakan antara tendon yang menghubungkan otot betis ke tumit. Alhasil, Sheffield United langsung memulangkan Harry Souttar ke Leicester City, mengingat sang pemain dipastikan cedera sampai akhir musim atau sampai ujung masa peminjaman.

“Terima kasih kepada semuanya di Sheffield United yang merupakan klub luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Sayangnya, saya harus keluar untuk sementara,” kata Harry Souttar di akun Instagram-nya @harry_souutar.

Halaman:
1 2
      
