5 Pesepakbola Berbakat yang Ditendang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena Indispliner, Nomor 1 Hampir Debut di Premier League!

SEBANYAK 5 pesepakbola berbakat yang ditendang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena indisipliner akan diulas Okezone. Sejak awal 2020, Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia.

Dalam wawancara dengan salah satu channel YouTube di Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku telah mencoret lebih dari 10 pemain dari skuad Timnas Indonesia karena ketahuan berbohong. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang tegas.

Ia tak segan mencoret pemain jika kedapatan melakukan aksi indispliner. Tak jarang, pemain yang dicoret merupakan pesepakbola berbakat. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola berbakat yang dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

5. Rifad Marasabessy





Ketika memperkuat Timnas Indonesia U-19, Rifad Marasabessy merupakan fullback kanan andalan, mengalahkan Asnawi Mangkualam yang sesekali diperankan sebagai gelandang. Fakta itu menunjukan Rifad Marasabessy memiliki talenta luar biasa.

Terbukti di masa awal kepelatihan Shin Tae-yong, Rifad Marasabessy diandalkan untuk mengisi sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Sayangnya setelah beberapa kali dipanggil, pemain yang kini memperkuat Arema FC ini telat hadir saat Timnas Indonesia hendak menjalani pemusatan latihan jelang turun di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 pada September 2021.

"Rifad datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu, saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.