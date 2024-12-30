Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Berbakat yang Ditendang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena Indispliner, Nomor 1 Hampir Debut di Premier League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |06:39 WIB
5 Pesepakbola Berbakat yang Ditendang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena Indispliner, Nomor 1 Hampir Debut di Premier League!
Shin Tae-yong cueki 5 pemain berbakat karena indispliner. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola berbakat yang ditendang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena indisipliner akan diulas Okezone. Sejak awal 2020, Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia.

Dalam wawancara dengan salah satu channel YouTube di Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku telah mencoret lebih dari 10 pemain dari skuad Timnas Indonesia karena ketahuan berbohong. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang tegas.

Ia tak segan mencoret pemain jika kedapatan melakukan aksi indispliner. Tak jarang, pemain yang dicoret merupakan pesepakbola berbakat. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola berbakat yang dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

5. Rifad Marasabessy

Rifad Marasabessy

Ketika memperkuat Timnas Indonesia U-19, Rifad Marasabessy merupakan fullback kanan andalan, mengalahkan Asnawi Mangkualam yang sesekali diperankan sebagai gelandang. Fakta itu menunjukan Rifad Marasabessy memiliki talenta luar biasa.

Terbukti di masa awal kepelatihan Shin Tae-yong, Rifad Marasabessy diandalkan untuk mengisi sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Sayangnya setelah beberapa kali dipanggil, pemain yang kini memperkuat Arema FC ini telat hadir saat Timnas Indonesia hendak menjalani pemusatan latihan jelang turun di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 pada September 2021.

"Rifad datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu, saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan," kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193715/john_herdman_merupakan_pilihan_logis_buat_timnas_indonesia-rACt_large.jpg
Media Belanda soal Terpilihnya John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Itu Logis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193691/media_vietnam_mengomentari_john_herdman_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-zjWf_large.jpg
Media Vietnam Komentari John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Standar Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193680/john_herdman_bisa_mengandalkan_5_pemain_kesayangan_shin_tae_yong_di_timnas_indonesia-ql6d_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193664/simak_jadwal_terdekat_pertandingan_pertama_john_herdman_bersama_timnas_indonesia-TCHu_large.jpg
Ini Jadwal Terdekat Pertandingan Pertama John Herdman Bersama Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/michael_sianipar.jpg
Ketum FFI Tegaskan: Futsal Tidak Bisa Dipisahkan dari PSSI, Kunci Kemajuan Indonesia di Kancah Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement