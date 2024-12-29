Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di Piala AFF 2024: Banyak Intervensi VAR, Golden Star Warriors Unggul 1-0

Timnas Vietnam ungguli Timnas Singapura 1-0 di babak pertama leg II semifinal Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@fasingapore)

PHU THO – Hasil babak pertama Timnas Vietnam vs Timnas Singapura di leg II semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Provinsi Phu Tho, Phu Tho, Minggu (29/12/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Golden Star Warriors.

Gol di babak pertama dicetak oleh Rafaelson Fernandes atau Nguyen Xuan Son (45+1’). Vietnam kini unggul agregat 3-0 pada leg II semifinal Piala AFF 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Serupa dengan leg I, Singapura tampil menyerang di awal-awal laga. Namun, Vietnam mendapat peluang pertama di menit ketiga ketika sundulan Xuan Son melambung tipis!

Singapura sempat mencetak gol di menit ke-10. Sundulan Shawal Anuar sempat ditepis keluar dan kembali ditanduk Faris Ramli. Namun, gol itu dianulir setelah wasit meninjau VAR.

Nasib nahas dialami Vietnam di menit ke-21. Umpan Nguyen Hai Long disundul Quang Ngoc Chau dan masuk ke gawang. Tapi gol dianulir karena dinilai melanggar bek lawan dalam duel udara.

Jelang babak pertama berakhir, Vietnam mendapat hadiah penalti. Eksekusi Xuan Son sukses mengubah skor menjadi 1-0 di injury time. Kedudukan bertahan hingga rehat meski ada tambahan 12 menit!