Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2024, Live di GTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Singapura di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu (29/12/2024) pukul 20.00 WIB ini akan disiarkan live di GTV.

Vietnam punya modal apik jelang melakoni laga leg II semifinal Piala AFF 2024 ini. Sebab, di pertemuan pertama yang terjadi di markas Singapura beberapa hari lalu, Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Meski begitu, Vietnam tetap harus waspada dalam menghadapi Singapura. Sebab, kemenangan atas Singapura yang diraih di Stadion Jalan Besar sendiri didapat tak mudah.

Dua gol baru tercipta jelang akhir laga. Di masa injury time, gol dicetak oleh Nguyen Tien Linh lewat tendangan penalti dan juga Nguyen Xuan Son pada menit ke-90+14.

Vietnam pun diyakini akan mendapat persaingan sengit juga pada malam nanti. Apalagi, pelatih Timnas Singapura, Tsutomu Ogura, secara tegas mengatakan bahwa timnya siap membalas dendam kepada Vietnam.