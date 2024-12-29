Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2024, Live di GTV!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |08:26 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2024, Live di GTV!
Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Singapura di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu (29/12/2024) pukul 20.00 WIB ini akan disiarkan live di GTV.

Vietnam punya modal apik jelang melakoni laga leg II semifinal Piala AFF 2024 ini. Sebab, di pertemuan pertama yang terjadi di markas Singapura beberapa hari lalu, Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Timnas Singapura vs Timnas Vietnam

Meski begitu, Vietnam tetap harus waspada dalam menghadapi Singapura. Sebab, kemenangan atas Singapura yang diraih di Stadion Jalan Besar sendiri didapat tak mudah.

Dua gol baru tercipta jelang akhir laga. Di masa injury time, gol dicetak oleh Nguyen Tien Linh lewat tendangan penalti dan juga Nguyen Xuan Son pada menit ke-90+14.

Vietnam pun diyakini akan mendapat persaingan sengit juga pada malam nanti. Apalagi, pelatih Timnas Singapura, Tsutomu Ogura, secara tegas mengatakan bahwa timnya siap membalas dendam kepada Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/gelandang_chelsea_enzo_fernandez_merayakan_golnya.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Dramatis! Man City vs Chelsea dan Fulham Kontra Liverpool Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement