Napoli vs Venezia: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Diandalkan Pelatih untuk Redam Romelu Lukaku

NAPLES – Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, jadikan Jay Idzes sebagai andalan untuk redam Romelu Lukaku saat melawan Napoli pada lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada malam hari nanti. Di Francesco akan memasang kapten Timnas Indonesia itu sebagai bek tengah.

Ya, I Lagunari -julukan Venezia- akan melakoni laga berat dengan bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Di atas secarik kertas, Idzes dan kolega jelas tidak diunggulkan mengingat Napoli adalah tim papan atas.

Ditambah lagi, lini pertahanan Venezia sedang keropos. Pasalnya, mereka harus kehilangan sosok Michael Svoboda yang biasa beroperasi sebagai bek tengah. Namun begitu, Di Francesco tidak risau.

1. Di Francesco Tak Risau dengan Lini Belakang

Juru taktik berusia 55 tahun itu mengungkapkan bahwa Venezia masih memiliki Idzes yang memang bisa bermain sebagai bek tengah. Dia pun akan mengandalkan bek Timnas Indonesia itu untuk dapat meredam bomber Napoli, Lukaku.

“Kami akan tetap memainkan (Jay) Idzes di tengah,” tutur Di Francesco, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Minggu (29/12/2024).

“Lukaku adalah pemain yang bagus dalam bekerja sama dengan rekan-rekannya dan menciptakan ruang,” sambungnya.