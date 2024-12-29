Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli vs Venezia: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Diandalkan Pelatih untuk Redam Romelu Lukaku

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |07:17 WIB
Napoli vs Venezia: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Diandalkan Pelatih untuk Redam Romelu Lukaku
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

NAPLES – Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, jadikan Jay Idzes sebagai andalan untuk redam Romelu Lukaku saat melawan Napoli pada lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada malam hari nanti. Di Francesco akan memasang kapten Timnas Indonesia itu sebagai bek tengah.

Ya, I Lagunari -julukan Venezia- akan melakoni laga berat dengan bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Di atas secarik kertas, Idzes dan kolega jelas tidak diunggulkan mengingat Napoli adalah tim papan atas.

Jay Idzes

Ditambah lagi, lini pertahanan Venezia sedang keropos. Pasalnya, mereka harus kehilangan sosok Michael Svoboda yang biasa beroperasi sebagai bek tengah. Namun begitu, Di Francesco tidak risau.

1. Di Francesco Tak Risau dengan Lini Belakang

Juru taktik berusia 55 tahun itu mengungkapkan bahwa Venezia masih memiliki Idzes yang memang bisa bermain sebagai bek tengah. Dia pun akan mengandalkan bek Timnas Indonesia itu untuk dapat meredam bomber Napoli, Lukaku.

“Kami akan tetap memainkan (Jay) Idzes di tengah,” tutur Di Francesco, dikutip dari Tutto Venezia Sport, Minggu (29/12/2024).

“Lukaku adalah pemain yang bagus dalam bekerja sama dengan rekan-rekannya dan menciptakan ruang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement