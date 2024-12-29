Hasil Timnas Bahrain vs Yaman di Piala Teluk 2024: Diwarnai Kartu Merah, The Reds Tumbang 1-2!

HASIL Timnas Bahrain vs Yaman di Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone. The Reds -julukan Timnas Bahrain- tumbang dengan skor 1-2 di matchday ketiga atau laga terakhir Grup B.

Laga Timnas Bahrain vs Yaman digelar di Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Stadium, Kuwait City, pada Sabtu 28 Desember 2024 malam WIB. Gol semata wayang Bahrain dicetak oleh Mohamed Al Romaihi pada menit ke-62.

Meski kalah, Bahrain tetap dipastikan lolos ke semifinal Piala Teluk 2024. Mereka jadi runner-up Grup B dengan raihan poin 6.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bahrain yang sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 sebelum laga ini digelar, harus dapat perlawanan sengit dari Yaman. Mereka bahkan membuat kesalahan di babak pertama.

Setelah berduel sengit sejak awal laga, gawang Bahrain akhirnya kebobolan karena gol bunuh diri Ibrahim Al-Khatal pada menit ke-41.

Bahrain mencoba mencetak gol balasan. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis sehingga Bahrain tertinggal 0-1 hingga akhir babak pertama.