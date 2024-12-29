Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Bahrain vs Yaman di Piala Teluk 2024: Diwarnai Kartu Merah, The Reds Tumbang 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |06:58 WIB
Hasil Timnas Bahrain vs Yaman di Piala Teluk 2024: Diwarnai Kartu Merah, The Reds Tumbang 1-2!
Laga Timnas Bahrain vs Yaman. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

HASIL Timnas Bahrain vs Yaman di Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone. The Reds -julukan Timnas Bahrain- tumbang dengan skor 1-2 di matchday ketiga atau laga terakhir Grup B.

Laga Timnas Bahrain vs Yaman digelar di Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Stadium, Kuwait City, pada Sabtu 28 Desember 2024 malam WIB. Gol semata wayang Bahrain dicetak oleh Mohamed Al Romaihi pada menit ke-62.

Timnas Bahrain vs Timnas Yaman

Meski kalah, Bahrain tetap dipastikan lolos ke semifinal Piala Teluk 2024. Mereka jadi runner-up Grup B dengan raihan poin 6.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bahrain yang sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 sebelum laga ini digelar, harus dapat perlawanan sengit dari Yaman. Mereka bahkan membuat kesalahan di babak pertama.

Setelah berduel sengit sejak awal laga, gawang Bahrain akhirnya kebobolan karena gol bunuh diri Ibrahim Al-Khatal pada menit ke-41.

Bahrain mencoba mencetak gol balasan. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis sehingga Bahrain tertinggal 0-1 hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement