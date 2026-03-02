Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diduga Cedera Hamstring, Cristiano Ronaldo Bakal Absen di Piala Dunia 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |20:15 WIB
Diduga Cedera Hamstring, Cristiano Ronaldo Bakal Absen di Piala Dunia 2026?
Cristiano Ronaldo diduga cedera hamstring di laga Al Nassr melawan Al Fayha (Foto: X/@Cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo mengalami cedera usai laga Al Fayha vs Al Nassr dalam lanjutan Liga Pro Arab Saudi 2025-2026. Akankah ia absen membela Timnas Portugal di Piala Dunia?

Duel Al Fayha vs Al Nassr itu berlangsung di Stadion King Salman Sport City, Al Majmah, Arab Saudi, Minggu 1 Maret 2026. Tim tamu berhasil menang dengan skor 3-1.

1. Gagal Cetak Gol

Cristiano Ronaldo memakai Jubah Bisht (Foto: Instagram/@alnassr)

Di laga itu, Ronaldo gagal mencetak gol dari titik putih pada menit ke-12. Al Fayha bahkan bisa unggul duluan jelang babak pertama berakhir lewat gol bunuh diri Abdulelah Al Amri.

Untungnya, Al Nassr bangkit di babak kedua. Mereka menceploskan tiga gol lewat Sadio Mane (72’), bunuh diri Orlando Mosquera (80’ bunuh diri), dan Abdullah Al Hamdan (85’), untuk meraih tiga poin.

2. Kelelahan

Namun, kekhawatiran muncul di menit ke-80. Ronaldo terlihat tidak nyaman dan terpaksa ditarik keluar oleh pelatih Jorge Jesus. Di bangku cadangan, bagian hamstring-nya terlihat dikompres dengan es.

Ronaldo pun diduga mengalami cedera hamstring! Akan tetapi, Jesus membantah hal tersebut. Ia menyebut sang kapten hanya mengalami kelelahan otot.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/51/3204423/ajax_amsterdam_menahan_tuan_rumah_pec_zwolle_0_0_berkat_penampilan_gemilang_maarten_paes-R8VF_large.jpg
Hasil PEC Zwolle vs Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2025-2026: Maarten Paes Bikin 2 Saves, Skor Akhir 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/51/3204390/simak_statistik_apik_justin_hubner_usai_cetak_gol_di_laga_nec_nijmegen_vs_fortuna_sittard-liSU_large.jpg
Statistik Apik Justin Hubner saat Nyekor di Laga NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/51/3204193/erick_thohir_bersama_gianni_infantino-r6Li_large.jpg
Satu Dekade Kepemimpinan Gianni Infantino, Erick Thohir Puji Transformasi Masif FIFA untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/45/3204150/elkan_baggott-7KNr_large.jpg
Nasib Elkan Baggott di Ujung Tanduk, Pengamat Inggris Sarankan Perpisahan dengan Ipswich Town
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/01/51/1682277/soal-pelecehan-di-pelatnas-panjat-tebing-menpora-erick-negara-kawal-sampai-tuntas-jamin-perlindungan-atlet-pelapor-rze.webp
Soal Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing, Menpora Erick: Negara Kawal Sampai Tuntas, Jamin Perlindungan Atlet Pelapor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/26/winger_ac_milan_rafael_leao.jpg
AC Milan di Persimpangan: Rafael Leao Jadi Andalan atau Beban Taktik?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement