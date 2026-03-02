Diduga Cedera Hamstring, Cristiano Ronaldo Bakal Absen di Piala Dunia 2026?

Cristiano Ronaldo diduga cedera hamstring di laga Al Nassr melawan Al Fayha (Foto: X/@Cristiano)

CRISTIANO Ronaldo mengalami cedera usai laga Al Fayha vs Al Nassr dalam lanjutan Liga Pro Arab Saudi 2025-2026. Akankah ia absen membela Timnas Portugal di Piala Dunia?

Duel Al Fayha vs Al Nassr itu berlangsung di Stadion King Salman Sport City, Al Majmah, Arab Saudi, Minggu 1 Maret 2026. Tim tamu berhasil menang dengan skor 3-1.

1. Gagal Cetak Gol

Di laga itu, Ronaldo gagal mencetak gol dari titik putih pada menit ke-12. Al Fayha bahkan bisa unggul duluan jelang babak pertama berakhir lewat gol bunuh diri Abdulelah Al Amri.

Untungnya, Al Nassr bangkit di babak kedua. Mereka menceploskan tiga gol lewat Sadio Mane (72’), bunuh diri Orlando Mosquera (80’ bunuh diri), dan Abdullah Al Hamdan (85’), untuk meraih tiga poin.

2. Kelelahan

Namun, kekhawatiran muncul di menit ke-80. Ronaldo terlihat tidak nyaman dan terpaksa ditarik keluar oleh pelatih Jorge Jesus. Di bangku cadangan, bagian hamstring-nya terlihat dikompres dengan es.

Ronaldo pun diduga mengalami cedera hamstring! Akan tetapi, Jesus membantah hal tersebut. Ia menyebut sang kapten hanya mengalami kelelahan otot.