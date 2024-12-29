Kemenangan Timnas Arab Saudi atas Irak Bikin Timnas Indonesia Sulit Naik ke 2 Posisi Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

KEMENANGAN Timnas Arab Saudi atas Irak bikin Timnas Indonesia sulit naik ke posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Arab Saudi racikan Herve Renard menunjukan mereka masih salah satu tim Terkuat di Asia.

Sabtu 28 Desember 2024 malam WIB, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- menghajar salah satu kekuatan sepakbola Asia saat ini, Irak. Bertemu di matchday ketiga Grup B Piala Teluk 2024 yang dilangsungkan di Jaber International Stadium, Kuwait City, Arab Saudi menang 3-1 atas Irak.

Timnas Arab Saudi menang 3-1 atas Irak. (Foto: X/@SaudiNT)

Gol-gol Arab Saudi dicetak Salem Al Dawsari pada menit 57 dan brace Abdullah Al Hamdan (81’ dan 86). Sementara itu, satu-satunya gol Timnas Irak dicetak Ali Jasim pada menit 64.

Berkat kemenangan ini, Timnas Arab Saudi lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 sebagai runner-up Grup B dengan enam angka. Arab Saudi mendampingi Bahrain yang finis sebagai juara Grup B juga dengan koleksi enam angka.

1. Persulit Langkah Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Serangkaian hasil positif yang didapat Arab Saudi berpotensi mempersulit langkah Timnas Indonesia naik ke posisi 2 Grup C Kualiifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Arab Saudi saat ini bersaing ketat di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hingga melewati enam pertandingan, Timnas Indonesia dan Arab Saudi menempati posisi tiga dan empat dengan koleksi enam poin. Selisih gol keduanya pun sama, yakni -3. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, yakni enam berbanding tiga gol.