KISAH kocak Marselino Ferdinan diajak foto bareng di bandara malah dikira Rizky Ridho menarik untuk diulas. Sebab, unggahan tersebut ternyata hanya bercanda saja.

Marselino baru saja selesai membela Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sayangnya, Skuad Garuda tersingkir dini di fase grup turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Usai menjalankan kewajibannya, Marselino jelas harus kembali ke klub. Ia langsung terbang menuju Inggris untuk bergabung lagi dengan Oxford United FC.

1. Foto Bareng

Ternyata, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Marselino sempat berjumpa salah seorang penggemar. Bukan sembarangan, sosok itu adalah Rian Ekky Pradipta.

Vokalis band D’Masiv itu langsung mengunggah momen bertemu pemain Timnas Indonesia ke akun media sosialnya. Menariknya, Rian sempat bercanda dalam keterangan fotonya.

“Tak sengaja satu pesawat sama Rizky Ridho,” cuit Ryan di akun X @RianEkkyP, dikutip Minggu (29/12/2024).

2. Disambut Candaan

Tentu saja, unggahan Rian itu disambut candaan oleh warganet. Mereka ramai-ramai menyebut Marselino sebagai sosok lain.