Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kocak Marselino Ferdinan Diajak Foto Bareng di Bandara Malah Dikira Rizky Ridho!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |15:14 WIB
Kisah Kocak Marselino Ferdinan Diajak Foto Bareng di Bandara Malah Dikira Rizky Ridho!
Kisah kocak Marselino Ferdinan dikira Rizky Ridho saat foto bareng di bandara (Foto: X/@RianEkkyP)
A
A
A

KISAH kocak Marselino Ferdinan diajak foto bareng di bandara malah dikira Rizky Ridho menarik untuk diulas. Sebab, unggahan tersebut ternyata hanya bercanda saja.

Marselino baru saja selesai membela Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sayangnya, Skuad Garuda tersingkir dini di fase grup turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Marselino Ferdinan

Usai menjalankan kewajibannya, Marselino jelas harus kembali ke klub. Ia langsung terbang menuju Inggris untuk bergabung lagi dengan Oxford United FC.

1. Foto Bareng

Ternyata, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Marselino sempat berjumpa salah seorang penggemar. Bukan sembarangan, sosok itu adalah Rian Ekky Pradipta.

Vokalis band D’Masiv itu langsung mengunggah momen bertemu pemain Timnas Indonesia ke akun media sosialnya. Menariknya, Rian sempat bercanda dalam keterangan fotonya.

“Tak sengaja satu pesawat sama Rizky Ridho,” cuit Ryan di akun X @RianEkkyP, dikutip Minggu (29/12/2024).

2. Disambut Candaan

Tentu saja, unggahan Rian itu disambut candaan oleh warganet. Mereka ramai-ramai menyebut Marselino sebagai sosok lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/piala_asia_u_23.jpg
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2026! Live di GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement