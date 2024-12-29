Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga Oxford United vs Plymouth Argyle di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |11:15 WIB
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga Oxford United vs Plymouth Argyle di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?
Marselino Ferdinan berpotensi mencetak gol di laga Oxford United vs Plymouth Argyle. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan cetak gol di laga Oxford United vs Plymouth Argyle di Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini, Minggu (29/12/2024) pukul 22.00 WIB? Setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Marselino Ferdinan kembali gabung Oxford United awal pekan ini.

Tengah pekan ini atau saat Boxing Day, Marselino Ferdinan gagal masuk skuad saat Oxford United menang 3-2 atas Cardiff City, Kamis 26 Desember 2024. Kegagalan Marselino Ferdinan menembus skuad utama Oxford United saat menghadapi Cardiff City tidak mengherankan.

Sebab, gelandang 20 tahun itu tidak mengikuti secara penuh latihan yang dipimpin juru taktik Des Buckingkham. Barulah di laga melawan Plymouth Argyle malam ini, Marselino Ferdinan berpotensi masuk skuad.

1. Berpotensi Debut

Marselino Ferdinan

Setelah gabung Oxford United pada Agustus 2024, Marselino Ferdinan belum kunjung bermain bersama tim utama. Pencapaian terbaik Marselino Ferdinan adalah masuk daftar susunan pemain Oxford United empat kali beruntun, sebelum akhirnya membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Marselino Ferdinan diprediksi mendapatkan debutnya malam ini. Terlebih secara level lawan Oxford United malam ini, Plymouth Argyle masuk kategori lemah.

Saat ini Plymouth Argyle menempati posisi juru kunci (posisi 24) Liga 2 Inggris 2024-2025 dengan 18 angka. Plymouth Argyle terpaut tiga poin dari Oxford United di tangga 21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
