HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak di Piala Teluk 2024: Menang 3-1, The Green Falcons Lolos Semifinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |05:46 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak di Piala Teluk 2024: Menang 3-1, The Green Falcons Lolos Semifinal!
Laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Irak. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

HASIL Timnas Arab Saudi vs Irak di Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. The Green Falcon -julukan Timnas Arab Saudi- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 dalam matchday ketiga alias terakhir Grup B.

Laga Timnas Arab Saudi vs Irak digelar di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Ardhiyah, pada Sabtu 28 Desember 2024 malam WIB. Gol-gol Arab Saudi dicetak oleh Salem Al Dawsari (57’ P), dan brace Abdullah Al Hamddan (81’ dan 86’).

Timnas Arab Saudi vs Timnas Irak

Hasil ini membawa Arab Saudi lolos semifinal Piala Teluk 2024. Mereka finis sebagai juara grup dengan raihan 6 poin. Bahrain menemani Arab Saudi dari Grup B. Sementara Yaman dan Irak, mereka terhenti di fase grup.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Arab Saudi vs Irak. Sederet peluang didapat di babak pertama, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Irak yang menguasai jalannya pertandingan kesulitan mencetak gol. Pasalnya, pemain di lini belakang Arab Saudi bekerja dengan begitu solid.

Hal yang sama pun dirasakan Arab Saudi. Hingga akhirnya, tak ada satu pun gol yang tercipta di babak pertama. Laga rampung dengan skor 0-0.

