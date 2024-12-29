Timnas Thailand vs Filipina: Rekan Asnawi Mangkualam Ini Yakin Gajah Perang Bakal Bangkit di Leg II Semifinal Piala AFF 2024

MANILA - Tim Nasional (Timnas) Thailand secara mengejutkan kalah 1-2 dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024. Menanggapi kekalahan itu, pemain Timnas Thailand sekaligus rekan setim Asnawi Mangkualam di Port FC, Suphanan Bureerat, justru tak panik, sebab ia yakin skuad Gajah Perang-julukan Timnas Thailand- bakal ke final.

Thailand harus menelan pil pahit kala bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial pada Jumat (27/12/2024). Tim arahan Masatada Ishii itu takluk 1-2 dari The Azkals -julukan Timnas Filipina.

1. Bureerat Akui Filipina Tampil Apik di Leg I

Bureerat mengakui bahwa Filipina yang bermain di hadapan publiknya sendiri sulit untuk dikalahkan. Terlebih, pemain Port FC itu juga mengakui Thailand tidak bermain baik.

“Hari ini kami bermain tandang, dan itu sulit. Kami belum bermain dengan baik,” kata Bureerat, dilansir dari Thairath, Minggu (28/12/2024).

2. Thailand Tenang Berkat Optimis Bangkit di Kandang

Namun Bureerat menegaskan kalau skuad Gajah Perang tidak patah semangat. Rekan Asnawi ini sangat percaya diri Thailand bisa membalikan keadaan di leg kedua dan melaju ke partai final.