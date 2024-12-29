Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Thailand vs Filipina: Rekan Asnawi Mangkualam Ini Yakin Gajah Perang Bakal Bangkit di Leg II Semifinal Piala AFF 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |03:41 WIB
Timnas Thailand vs Filipina: Rekan Asnawi Mangkualam Ini Yakin Gajah Perang Bakal Bangkit di Leg II Semifinal Piala AFF 2024
Timnas Thailand optimis bangkit saat lawan Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

MANILA - Tim Nasional (Timnas) Thailand secara mengejutkan kalah 1-2 dari Filipina di leg I semifinal Piala AFF 2024. Menanggapi kekalahan itu, pemain Timnas Thailand sekaligus rekan setim Asnawi Mangkualam di Port FC, Suphanan Bureerat, justru tak panik, sebab ia yakin skuad Gajah Perang-julukan Timnas Thailand- bakal ke final.

Thailand harus menelan pil pahit kala bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial pada Jumat (27/12/2024). Tim arahan Masatada Ishii itu takluk 1-2 dari The Azkals -julukan Timnas Filipina.

1. Bureerat Akui Filipina Tampil Apik di Leg I

Bureerat mengakui bahwa Filipina yang bermain di hadapan publiknya sendiri sulit untuk dikalahkan. Terlebih, pemain Port FC itu juga mengakui Thailand tidak bermain baik.

“Hari ini kami bermain tandang, dan itu sulit. Kami belum bermain dengan baik,” kata Bureerat, dilansir dari Thairath, Minggu (28/12/2024).

Timnas Filipina vs Thailand (instagram/changsuek)

2. Thailand Tenang Berkat Optimis Bangkit di Kandang

Namun Bureerat menegaskan kalau skuad Gajah Perang tidak patah semangat. Rekan Asnawi ini sangat percaya diri Thailand bisa membalikan keadaan di leg kedua dan melaju ke partai final.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persik vs Persib, Bojan Hodak Ketar-ketir Ancaman Tuan Rumah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement