HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Unggul 2-0, Vietnam Tetap Khawatir Singapura Bakal Bangkit di Leg II Semifinal Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |21:25 WIB
Meski Unggul 2-0, Vietnam Tetap Khawatir Singapura Bakal Bangkit di Leg II Semifinal Piala AFF 2024
Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. (Foto: VFF)
A
A
A

VIET TRI - Keunggulan 2-0 yang diraih Timnas Vietnam atas Singapura di leg I semifinal Piala AFF 2024 ternyata tak membuat sang pelatih, Kim Sang-sik merasa tenang. Kim Sang-sik percaya ada potensi Singapura bakal bangkit, karena itu ia memerintahkan anak buahnya tetap waspada di leg II nanti.

Untuk yang belum tahu, Timnas Vietnam saat ini unggul agregat atas Singapura (2-0) setelah menang di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- memenangkan leg pertama lewat dua gol di menit kritis.

1. Kim Sang-sik Harapkan Dukungan Fans di Stadion

Hasil ini membawa keuntungan buat Timnas Vietnam yang akan menjalani leg kedua di kandang sendiri. Pertandingan itu akan dihelat di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu (29/12/2024) besok.

Kim mengatakan persiapan Vietnam sudah cukup matang untuk menghadapi pertandingan itu. Dia berharap, para penggemar bisa memenuhi stadion untuk menambag motivasi pemain.

Timnas Singapura vs Vietnam

"Turnamen ini memiliki jadwal yang padat. Para pemain sangat terkonsentrasi. Kami berterima kasih kepada para penggemar yang datang ke stadion dan mendukung tim Vietnam. Kami bertekad untuk melakukan yang terbaik di pertandingan besok,” ujar Kim dinukil dari Bongdaplus, Sabtu (28/12/2024).

Halaman:
1 2
      
