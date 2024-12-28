Timnas Singapura Kirim Ancaman untuk Vietnam Jelang Leg II Semifinal Piala AFF 2024

VIET TRI - Jelang leg II semifinal Piala AFF 2024, Tim Nasional (Timnas) Singapura, Tsutomo Ogura mengirim pesan ancaman untuk Vietnam. Tepatnya Ogura memperingati Vietnam untuk waspada sebab skuad Singapura tengah on fire untuk bangkit dan mengalahkan Vietnam,

Timnas Singapura akan bersua dengan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Phi Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu (29/12/2024) besok.

1. Timnas Singapura Butuh Kemenangan

Saat ini, Timnas Singapura dalam keadaan tertinggal secara agregat setelah kalah dari Vietnam (0-2) di leg pertama. Sebab itu, The Lions -julukan Timnas Singapura- mempunyai tugas berat di Vietnam.

Ogura mengakui persiapan timnya minim menjelang pertandingan tersebut. Namun, dia berharap dewi fortuna bisa berpihak kepada Timnas Singapura di laga mendatang.

"Untuk Singapura, kami hanya punya waktu satu hari untuk mempersiapkan leg kedua semifinal. Tim Singapura kembali menjalani satu sesi latihan resmi di lapangan. Mudah-mudahan besok semuanya berjalan baik," kata Ogura dikutip dari Bongdaplus, Sabtu (28/12/2024).

2. Ancaman Singapura untuk Vietnam

Lebih lanjut, Ogura pun mengirim tanda bahaya untuk The Golden Star -julukan Timnas Vietnam. Pelatih asal Jepang itu mengatakan tidak peduli dengan hasil pertandingan di leg pertama.