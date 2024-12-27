Hasil Babak Pertama Timnas Filipina vs Thailand di Piala AFF 2024: Skor Masih Sama Kuat 1-1

MANILA – Tim Nasional (Timnas) Filipina berhasil menahan Thailand di babak pertama leg I semifinal Piala AFF 2024, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial, Filipina tepatnya sukses membuat Thailand tertahan 1-1 di 45 menit pertama laga tersebut.

Bahkan, Filipina awalnya sempat memimpn 1-0 berkat gol dari Sandro Reyes. Namun, Thailand berhasil menciptakan gol penyama kedudukan di akhir babak kedua via Suphanan Bureerat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina tampil menekan di babak pertama. Berkat status tuan rumah, Filipina mampu tampil dominan meski hanya tipis.

50 persen lebih penguasaan bola dikuasai tim berjuluk The Azkals tersebut. Dengan penguasaan bola serta memiliki sejumlah peluang emas, Filipina akhirnya berhasil unggul di menit 21 berkat gol Sandro Reyes.

Filipina pun mampu mempertahankan keunggulan itu hingga babak pertama hampir berakhir. Namun, Thailand nyatanya mampu bangkit dan mencetak gol penyeimbang pada menit 45.