Hasil Babak Pertama Timnas Singapura vs Vietnam di Leg I Semifinal Piala AFF 2024: Gol The Golden Star Warriors Dianulir, Skor Masih 0-0!

Para pemain Timnas Singapura kala berlaga. (Foto: FA Singapura)

HASIL babak pertama Timnas Singapura vs Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skor masih imbang 0-0 usai gol The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- dianulir.

Laga Timnas Singapura vs Vietnam digelar di Jalan Besar Stadium, Singapura, pada Kamis (26/12/2024) malam WIB. Vietnam tampil dominan di babak pertama hingga bahkan bisa mencetak gol. Tetapi sayang, gol itu dianulir wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung intens tebar serangan sejak awal laga. Pada menit keempat, Khuat Van Khang melepaskan ancaman berbahaya ke gawang Singapura. Tetapi, tendangannya dari luar kotak penalti masih melenceng dari gawang Singapura.

Tak berhenti sampai di situ, pada menit ke-10, ancaman berbahaya kembali datang ke gawang Singapura. Vietnam bahkan sebenarnya sukses mencetak gol lewat skema sepak pojok. Tetapi, gol Dinh Thanh Binh dianulir karena offside.

Pada menit ke-30, momentum kembali didapat Vietnam. Serangan berbahaya dilepaskan lewat tendangan keras dari sisi kiri gawang. Beruntung, kiper Singapura Izwan Mahbud bekerja apik dengan melakukan penyelamatan penting.

Singapura sendiri sesekali mencoba membangun serangan balik. Sayangnya, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Laga babak pertama pun rampung dengan skor 0-0.