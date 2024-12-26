BREAKING NEWS: Daftar Pot Drawing Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Masuk Pot Berapa?

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) resmi mengumumkan pot drawing Piala Asia U-17 2025. Lantas, berada di pot berapa Timnas Indonesia U-17 dalam drawing yang dilangsungkan pada 23 Januari 2025?

Sekadar diketahui, sudah ada 16 tim yang dipastikan lolos ke Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Sebanyak 16 tim yang dimaksud adalah Korea Utara selaku juara Grup A, Iran (runner-up Grup A), Afghanistan (Juara Grup B), Korea Selatan (juara Grup C), China (runner-up Grup C), Thailand (juara Grup D), Uzbekistan (juara Grup E), Jepang (juara Grup F), Australia (juara Grup G), Indonesia (runner-up Grup G), UEA (juara Grup H), Yaman (juara Grup I), Vietnam (runner-up Grup I), Tajikistan (juara Grup J), Oman (runner-up Grup J) dan Arab Saudi (Tuan Rumah).

1. Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-17 2025

Pot drawing Piala Asia U-17 2025. (Foto: X/@theaseanball)

Untuk menentukan pot drawing Piala Asia U-17 2025, AFC menjadikan pencapaian sejumlah tim di Piala Asia U-17 2023 sebagai acuannya. Pot 1 ditempati tuan rumah Arab Saudi, serta tiga tim teratas di Piala Asia U-17 2023 yakni Jepang, Korea Selatan dan Iran.

Lanjut ke pot 2 ada Uzbekistan, Australia, Yaman dan Tajikistan. Kemudian di pot 3 ada Thailand, Oman, Afghanistan dan Vietnam. Terakhir di pot 4 ada Indonesia, Korea Utara, Uni Emirat Arab (UEA) dan China.

Berhubung berada di pot 4, Timnas Indonesia U-17 akan tergabung dengan salah satu dari penghuni pot 1, 2 dan 3. Jika apes, Timnas Indonesia U-17 bisa satu grup dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang (pot 1), Australia (pot 2) dan Oman (pot 3).

Sementara jika beruntung, Timnas Indonesia U-17 bisa satu grup dengan Iran (pot 1), Yaman (pot 2), dan Vietnam (pot 3). Target Timnas Indonesia U-17 di ajang tahunan ini jelas, yakni lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025.