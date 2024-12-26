Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Hanya Timnas Indonesia yang Dipoles, Erick Thohir Pastikan PSSI Fokus Tingkatkan Liga 1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |08:38 WIB
Tak Hanya Timnas Indonesia yang Dipoles, Erick Thohir Pastikan PSSI Fokus Tingkatkan Liga 1
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Okezone)
JAKARTA – ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknyaa tak hanya fokus memoles Timnas Indonesia saja. Sebab PSSI juga akan memperbaiki Liga 1 Indonesia demi bisa meningkatkan kualitas sepakbola Tanah Air.

Ya, Erick Thohir memastikan PSSI tak lupa untuk mengembangkan Liga 1. Ia mau Indonesia memiliki kompetisi lokal yang bejalan baik.

1. Benahi Kompetisi Lokal Jadi Target Utama PSSI

Erick Thohir berbicara tentang targetnya untuk mengantar Timnas Indonesia bangkit. Mantan presiden Inter Milan itu belum lama ini kerap mengatakan ingin membawa Skuad Garuda ke Piala Dunia.

Namun bukan hanya itu, Erick juga menyatakan federasinya ingin membenahi kompetisi lokal. Meski tak bisa mengintervensi lebih dalam, Erick mengungkapkan PSSI membersihkan secara pelan-pelan.

Erick Thohir

Fokus utamanya adalah perbaikan terhadap kualitas wasit dan menyingkirkan pengaturan skor. Permasalahan suporter yang 'bandel' juga akan menjadi fokus utamanya.

"Olahraga itu lokal. Kami telah membersihkan liga kami, kami telah bermitra dengan federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami," kata Erick dilansir dari Reuters, Kamis (26/12/2024).

