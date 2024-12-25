5 Pesepakbola Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Sahabat Legenda Inter Milan!

SEBANYAK 5 pesepakbola dunia yang menikahi perempuan cantik Indonesia akan diulas Okezone. Ada banyak pesepakbola yang berkarier di Indonesia.

Setelah nyaman di Indonesia, pemain-pemain ini kemudian menetap di Tanah Air. Tak hanya menetap, para pesepakbola dunia ini kemudian menikahi sejumlah perempuan asal Indonesia. Lantas, siapa saja pesepakbola dunia yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang menikahi Perempuan cantik Indonesia:

5. Diego Michiels





Sebelum dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Diego Michiels pernah berkarier bersama klub Liga 2 Belanda, ADO Den Haag. Setelah berkarier di Belanda, Diego Michiels tiba di Indonesia dan mendapatkan status WNI pada 2011.

Meski dikenal sebagai pesepakbola bengal, Diego Michiels berhasil menarik hati wanita muslimah. Sosok yang dimaksud adalah Dhea Ananda. Setelah menikah pada 2019, hubungan ini telah dikaruniai dua orang anak.

4. Greg Nwokolo





Greg Nwokolo pertama kali tiba di Indonesia pada 2004 dengan memperkuat Persis Solo. Setelah sembilan tahun berada di Indonesia, pemain berdarah Nigeria ini resmi mendapatkan paspor Indonesia pada 2013.

Lima tahun setelah mendapatkan paspor Indonesia, Greg Nwokolo menikahi salah satu model papan atas Indonesia, Kimmy Jayanti. Pasangan ini terus kompak sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.