5 Pemain Timnas Indonesia dengan Rekor Caps Terbanyak di Era Shin Tae-yong, Nomor 1 Bintang Persija Jakarta

ADA 5 pemain Timnas Indonesia dengan rekor caps terbanyak di era Shin Tae-yong yang menarik untuk dibahas. Sebab nyatanya sudah banyak pemain yang pernah dipanggil STY untuk memperkuat Timnas Indonesia, baik itu di tim senior hingga kelompok umur.

Ada pemain yang tetap bertahan dan menjadi andalan Shin Tae-yong, tapi banyak juga yang akhirnya tak dipanggil lagi oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Semua itu tentu tak lepas karena persaingan yang ketat terjadi di skuad Timnas Indonesia.

Dari banyaknya pergantian pemain itu, ada lima bintang Timnas Indonesia yang sudah mencatatkan caps terbanyak bersama STY. Kelima pemain ini setidaknya sudah mencatatkan lebih dari 50 laga bersama Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Lanta siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia dengan Rekor Caps Terbanyak di Era Shin Tae-yong, Mengutip dari Transfermarkt:

5. Asnawi Mangkualam (52 Caps)





Asnawi tercatat membukukan 52 caps di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bek Port FC itu bahkan sempat dipercaya memegang jabatan kapten oleh Timnas Indonesia.

Dari 52 caps itu, Asnawi sukses mencetak dua gol dan tujuh assist. Sayangnya, kini Asnawi kesulitan mendapatkan caps lantaran kalah saing dengan para pemain Timnas Indonesia lain, seperti Sandy Walsh, Kevin Diks, hingga Yakob sauri.

4. Marselino Ferdinan (61 Caps)





Meski baru berusia 20 tahun, Marselino sudah mencatatkan 61 caps bersama Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Total pertandingan itu tak hanya dari tim senior saja, tapi juga dari kelompok umur.

Sejauh ini, Marselino sudah mencatatkan 16 gol dan 3 assist bersama Skuad Garuda. Tentu jumlah tersebut berpotensi terus bertambah mengingat bintang muda Oxford United itu masih berusia 20 tahun.