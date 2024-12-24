Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Disebut Bunuh Karier Elkan Baggott di Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |17:31 WIB
Shin Tae-yong Disebut Bunuh Karier Elkan Baggott di Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!
Shin Tae-yong disebut bunuh karier Elkan Baggott di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
PENGAMAT sepakbola, Justinus Lhaksana, menyebut Shin Tae-yong telah membunuh karier Elkan Baggott di Timnas Indonesia. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- mengeluarkan kalimat seperti itu karena kesal Shin Tae-yong tak kunjung memanggil bek milik Blackpool FC itu ke Timnas Indonesia sejak kelar Piala Asia 2023.

Laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 29 Januari 2024, menjadi pertandingan terakhir Elkan Baggott bersama Timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Shin Tae-yong sejatinya ingin memanggil Elkan Baggott untuk membela Timnas Indonesia kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Elkan Baggott (kanan) terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 29 Januari 2024. (Foto: PSSI)

Elkan Baggott (kanan) terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 29 Januari 2024. (Foto: PSSI)

Namun, Elkan Baggott mengalami cedera sehingga tidak dibawa Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam. Faktor cedera juga yang membuat Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Baggott untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 yang bergulir April 2024.

1. Sempat Dipanggil saat Pulih dari Cedera

Seiring berjalannya waktu, Elkan Baggott pulih dari cedera pada akhir April 2024. Ia pun beberapa kali bermain bersama klubnya saat itu yang eksis di Liga 3 Inggris, Bristol Rovers.

Melihat Elkan Baggott sudah pulih dari cedera, Shin Tae-yong memanggil bek 22 tahun itu untuk membela Timnas Indonesia U-23 kontra Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang bergulir Kamis, 9 Mei 2024. Sayangnya, Elkan Baggott menolak panggilan itu karena diduga kadung memiliki janji liburan musim panas bersama sang kekasih, Kattie Marsden.

Sejak saat itu, Shin Tae-yong seakan alergi terhadap Elkan Baggott. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong ditanya apa alasan tidak memanggil Elkan Baggott. Ia malah meminta wartawan menanyakan kondisi di atas kepada Elkan Baggott.

Telusuri berita bola lainnya
