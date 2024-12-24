Terbentur Aturan FIFA, Shin Tae-yong Tunda Turunkan 2 Pemain Naturalisasi Ini di Timnas Indonesia

Shin Tae-yong sempat menunda keinginan memainkan Marc Klok dan Ezra Walian di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

TERBENTUR aturan FIFA, Shin Tae-yong sempat menunda keinginan memainkan dua pemain naturalisasi ini untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, siapa dua pemain yang dimaksud?

Dua pemain yang dimaksud adalah Marc Klok dan Ezra Walian. Marc Klok resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada November 2020, atau satu bulan sebelum Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

1. Marc Klok Hampir Debut pada 2021

Marc Klok saat membela Timnas Indonesia pada 2023. (Foto: Instagram/@marcklok)

Shin Tae-yong berencana menggunakan tenaga Marc Klok saat Timnas Indonesia mengarungi tiga laga pamungkas Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Marc Klok pun dipanggil Shin Tae-yong dan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.

Namun, ketika Timnas Indonesia hendak berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Marc Klok tidak ikut dalam rombongan. Sempat beredar kabar, eks gelandang FC Utrecht itu batal terbang ke UEA karena ingin menemani sang istri melahirkan.

Berselang tiga bulan, Marc Klok akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Ia gagal membela Timnas Indonesia pada Juni 2021 karena masalah administrasi.

Usut punya usut, Marc Klok kabarnya gagal menunjukan dokumen yang menunjukan dirinya memiliki darah Indonesia. Karena tidak bisa menunjukan dokumen di atas kepada FIFA, Marc Klok mau tak mau harus menunggu lima tahun tinggal di Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda.

Sampai akhirnya, Marc Klok debut saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi tuan rumah Vietnam U-23 di SEA Games 2021 yang berlangsung Mei 2022. Ia pun sempat menjadi gelandang andalan Timnas Indonesia dari pertengahan 2022 sampai akhir 2023.