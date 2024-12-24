4 Raksasa Asia Tenggara Bertemu di Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di GTV!

Saksikan semifinal Piala AFF 2024 antara Filipina vs Thailand dan Singapura vs Vietnam di GTV. (Foto: MNC Media)

TURNAMEN sepakbola bergengsi dan paling banyak ditonton di Asia Tenggara, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, kini memasuki babak semifinal. Walaupun Tiimnas Indonesia tak berhasil melangkah ke tahap ini, GTV sebagai official broadcaster tetap setia menghadirkan seluruh pertandingan eksklusif GRATIS buat kamu si paling anak bola!

Super seru, karena di babak semifinal ini akan jadi ajang pertarungan bagi empat raksasa Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura. Dengan format home and away, setiap pertandingan menjadi momen krusial untuk memperebutkan tempat di babak final tahun ini.

Supaya tidak ketinggalan, kamu bisa catat jadwal Lengkap Semifinal di bawah:

Singapura VS Vietnam - Leg 1

Kamis, 26 Desember 2024 | Pukul 19.00 WIB

Filipina VS Thailand - Leg 1

Jumat, 27 Desember 2024 | Pukul 19.00 WIB

Vietnam VS Singapura - Leg 2

Minggu, 29 Desember 2024 | Pukul 19.00 WIB

Thailand VS Filipina - Leg 2

Senin, 30 Desember 2024 | Pukul 19.00 WIB

Di Antara Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura, Kira-kira siapa grup yang akan lolos ke final? Catat jadwalnya dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan juga final ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 2 dan 5 Januari 2025, mulai pukul 19,00 WIB, GRATIS eksklusif di GTV!