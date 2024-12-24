Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang Layak Dipanggil ke Timnas Senior, Nomor 1 Kesayangan The Jakmania!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |11:02 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang Layak Dipanggil ke Timnas Senior, Nomor 1 Kesayangan The Jakmania!
Kadek Arel bisa dipromosikan ke Timnas Indonesia senior. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dinilai layak dipanggil ke Timnas Senior. Jika Timnas senior terlalu tinggi, mereka setidaknya layak naik kelas ke level U-23 kendati usia mereka masih U-20.

Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2024. Namun, hasil itu menjadi wajar mengingat Shin Tae-yong hanya membawa para pemain U-22. Ditambah lagi, sebagian besar adalah pemain debutan yang belum memilih caps di Timnas Indonesia senior.

Namun, sisi positif dari hal ini adalah Shin Tae-yong jadi melihat mana pemain yang benar-benar memiliki potensi dan mampu promosi ke Timnas Senior. Secara penampilan sepanjang Piala AFF 2024, sejumlah pemain bisa dibilang sangat oke. Mereka mampu bersaing dengan para pemain senior dari negara lain. Belum lagi, pemain-pemain ini juga menjadi tumpuan utama permainan skuad Garuda.

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang layak dipanggil ke Timnas senior:

5. Achmad Maulana

Achmad Maulana

Achmad Maulana menjadi salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ditunjukan saat dirinya bermain menghadapi Vietnam dan Filipina.

Gaya bermain yang tenang dan mobile ke setiap sisi lapangan membuatnya cocok dengan gaya permainan Shin Tae-yong. Visi bermain dan umpan-umpan progresif darinya juga tak boleh disepelekan.

4. Victor Dethan

Victor Dethan

Pemain PSM Makassar, Victor Dethan, memang bukan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di pos lini serang. Akan tetapi, penampilannya setiap kali diturunkan sangat memukau.

Dengan kecepatannya, ia mampu menjadi sosok yang mengacak-acak pertahanan lawan. Jika sedikit lebih tenang, winger PSM Makassar ini bisa mencetak gol saat Timnas Indonesia bertemu Vietnam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/23/cristiano_ronaldo.jpg
Usia Hanya Angka, Ini Daftar 957 Gol Cristiano Ronaldo dari Tahun ke Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement