5 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang Layak Dipanggil ke Timnas Senior, Nomor 1 Kesayangan The Jakmania!

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dinilai layak dipanggil ke Timnas Senior. Jika Timnas senior terlalu tinggi, mereka setidaknya layak naik kelas ke level U-23 kendati usia mereka masih U-20.

Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2024. Namun, hasil itu menjadi wajar mengingat Shin Tae-yong hanya membawa para pemain U-22. Ditambah lagi, sebagian besar adalah pemain debutan yang belum memilih caps di Timnas Indonesia senior.

Namun, sisi positif dari hal ini adalah Shin Tae-yong jadi melihat mana pemain yang benar-benar memiliki potensi dan mampu promosi ke Timnas Senior. Secara penampilan sepanjang Piala AFF 2024, sejumlah pemain bisa dibilang sangat oke. Mereka mampu bersaing dengan para pemain senior dari negara lain. Belum lagi, pemain-pemain ini juga menjadi tumpuan utama permainan skuad Garuda.

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang layak dipanggil ke Timnas senior:

5. Achmad Maulana





Achmad Maulana menjadi salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ditunjukan saat dirinya bermain menghadapi Vietnam dan Filipina.

Gaya bermain yang tenang dan mobile ke setiap sisi lapangan membuatnya cocok dengan gaya permainan Shin Tae-yong. Visi bermain dan umpan-umpan progresif darinya juga tak boleh disepelekan.

4. Victor Dethan





Pemain PSM Makassar, Victor Dethan, memang bukan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di pos lini serang. Akan tetapi, penampilannya setiap kali diturunkan sangat memukau.

BACA JUGA: Jose Mourinho Bongkar Keburukan Pemain Timnas Indonesia yang Dipertegas Pemain Naturalisasi

Dengan kecepatannya, ia mampu menjadi sosok yang mengacak-acak pertahanan lawan. Jika sedikit lebih tenang, winger PSM Makassar ini bisa mencetak gol saat Timnas Indonesia bertemu Vietnam.