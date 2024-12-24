Jose Mourinho Bongkar Keburukan Pemain Timnas Indonesia yang Dipertegas Pemain Naturalisasi

PELATIH Fenerbahce, Jose Mourinho, membongkar keburukan pemain Timnas Indonesia. Ia mengatakan para pemain Timnas Indonesia bermain tidak penuh semangat, tepatnya saat bersua Chelsea pada 25 Juli 2013.

Sekadar diketahui, Indonesia menggunakan nama Indonesia All Stars saat dipertemukan dengan Chelsea pada musim panas 2013. Indonesia All Stars saat itu diperkuat pemain-pemain yang eksis bersama Timnas Indonesia seperti Kurnia Meiga, Victor Igbonefo, Muhammad Roby, Raphael Maitimo, Ahmad Bustomi, Greg Nwokolo dan lain-lain.

Indonesia All Stars dibantai Chelsea 8-1 pada Juli 2013. (Foto: Laman resmi Chelsea)

Sayangnya, nama-nama di atas gagal menyaingi para pemain Chelsea. Indonesia All-Stars tumbang 1-8 dari Chelsea yang sedang mempersiapkan tim jelang musim baru.

Saat itu, gol-gol Chelsea dicetak Eden Hazard, Ramires (dua gol), Demba Ba, John Terry, Branislav Ivanovic, dan Romelu Lukaku (dua gol). Sementara itu, satu gol Indonesia All-Stars dicetak Greg Nwokolo.

“Andai (pemain) Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermain lah dengan penuh semangat dan kebanggaan,” kata Jose Mourinho kelar laga Indonesia All Stars vs Chelsea.

Apa yang disampaikan Jose Mourinho sejalan dengan yang dikatakan Greg Nwokolo. Dalam podcast terbaru, Greg Nwokolo mengkritik pemain Indonesia yang turun di laga tersebut.

Ia kesal karena pemain Indonesia sudah meminta jersey pemain Chelsea sebelum laga dimulai. Hal itu seakan-akan merendahkan level pemain Indonesia di mata personel Chelsea.