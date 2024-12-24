Ramaikan Perebutan Jay Idzes, Bologna Ikut Pantau sang Kapten Timnas Indonesia

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, ramai jadi buruan sejumlah klub karena terus tampil impresif bersama Venezia. Teranyar, ada nama Bologna yang dikabarkan kini ikut pantau Jay Idzes.

Sejak mengantar Venezia promosi ke Liga Italia kasta teratas, Jay Idzes sudah membukukan 15 penampilan. Dia dipercaya sebagai palang pintu atau bek tengah klub berjuluk I Lagunari itu.

Selama itu, Jay Idzes kerap mencatatkan statistik solid saat menjaga pertahanan Venezia. Salah satunya ketika Venezia mengalahkan Cagliari 2-1 di pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025, pada Minggu 22 Desember 2024.

Jay Idzes membukukan permainan defensif yang solid dengan delapan sapuan, satu tekel krusial, dan satu intersep. Pada pekan sebelumnya, Jay Idzes juga berhasil menyumbang satu gol saat Venezia menahan imbang Juventus dengan skor 2-2.

Penampilan impresif ini membuat Jay Idzes dipantau sejumlah klub. Terbaru, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan sedang dibidik oleh klub peserta Liga Champions musim ini, Bologna.