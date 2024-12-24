Sempat Dilarang FIFA Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Belanda Ini Colek Shin Tae-yong agar Bisa Perkuat Garuda

PEMAIN keturunan Belanda-Indonesia, Ezra Walian berharap bisa memperkuat Timnas Indonesia lagi di masa depan. Ia bakal mencolek pelatih Shin Tae-yong agar diberikan kesempatan lagi mengenakan jersey Timnas Indonesia.

Ezra Walian diketahui sudah cukup lama tak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali itu di Piala AFF 2020, saat Garuda sudah dilatih oleh Shin Tae-yong.

1. Pernah Dilarang FIFA Bela Timnas Indonesia

Ezra Walian diketahui telah dinaturalisasi sejak Mei 2017. Ia pun ditahun tersebut juga telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda.

Akan tetapi, ketika akan dimainkan di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 pada Maret 2019 silam, Ezra dilarang FIFA untuk memperkuat Garuda. FIFA melarang karena Ezra dikabarkan masih berstatus sebagai pemain KNVB, Federasi Sepakbola Belanda.

Pada akhirnya, PSSI mengurus perpindahan itu dan Ezra pun kembali memperkuat Timnas Indonesia pada 2021 silam.

2. Ingin Kembali Perkuat Timnas Indonesia





Setelah Piala AFF 2020, Ezra Walian tak lagi dipanggil oleh Timnas Indonesia. Padahal, Ezra masih ingin memperkuat Garuda.

Apalagi melihat perjuangan sang pemain untuk dinaturalisasi. Ezra pun mengaku akan berusaha bekerja keras di Persik Kediri agar bisa dilirik Shin Tae-yong.