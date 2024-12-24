Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Carlos Pena Ikut Sedih Timnas Indonesia Kalah dari Filipina hingga Gagal Tembus Semifinal Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |02:06 WIB
Carlos Pena Ikut Sedih Timnas Indonesia Kalah dari Filipina hingga Gagal Tembus Semifinal Piala AFF 2024
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
CARLOS Pena ikut sedih Timnas Indonesia kalah dari Filipina hingga gagal tembus semifinal Piala AFF 2024. Pelatih Persija Jakarta itu juga akan berbicara dengan PSSI mengenai kelanjutan para pemainnya yang bertugas membela Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia kalah dari Filipina 0-1 di laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Tim besutan Shin Tae-yong itu takluk di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Hasil ini membuat Skuad Garuda harus tersingkir dari Piala AFF 2024. Mereka menempati posisi ketiga di klasemen akhir Grup B dengan perolehan empat poin dari empat pertandingan.

Pena mengaku sedih mendengar kabar Timnas Indonesia gugur di Piala AFF 2024. Namun, dia baru mengetahui kabar ini belakangan karena pada saat yang hampir bersamaan, Persija Jakarta bertanding melawan PSS Sleman.

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu jika Indonesia kalah (dari Filipina) karena saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Tentu, itu adalah berita yang sangat menyedihkan," kata Pena di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu 21 Desember 2024.

