HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rayakan Natal 2024, Pemain Asing Persib Bandung Ini Bawa Keluarga di Spanyol ke Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:43 WIB
Rayakan Natal 2024, Pemain Asing Persib Bandung Ini Bawa Keluarga di Spanyol ke Indonesia
Pemain Persib Bandung, Tyronne del Pino Ramos rayakan natal dan tahun baru di Indonesia. (Foto: Instagram/tyronne11)
A
A
A

BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Tyronne del Pino Ramos akan merayakan natal dan tahun baru 2025 di Indonesia. Ia pun tidak sendirian karena keluarganya dari Spanyol sudah tiba di Indonesia karena mereka memilih menikmati liburan di Tanah Air.

1. Rayakan Natal di Indonesia

Gelandang asing asal Spanyol ini memastikan akan menikmati natal di Indonesia. Ditambah lagi, skuad Persib Bandung diliburkan untuk merayakan natal yang jatuh pada Rabu, 25 Desember 2024.

“Saya akan menikmatinya bersama keluarga saya. Keluarga saya ada di sini bersama saya, mereka datang dua hari yang lalu dari Spanyol,” kata Tyronne, Selasa (24/12/2024).

“Jadi ini juga momen yang bahagia bagi saya. Saya akan menikmatinya bersama mereka, itu saja,” tambahnya.

Top skorer sementara Persib Bandung ini pun mengucapkan selamat natal kepada seluruh orang yang menjalaninya. “Dan juga selamat tahun baru,” tuturnya.

Tyronne del Pino

2. Tyronne Siap Bandu Persib Bandung Bersinar di Liga 1 2024-2025

Namun sebelum perayaan tahun baru, ia harus kembali fokus membela tim. Sebab Persib Bandung akan menghadapi Persis Solo yang akan digelar di Stadion Manahan Solo, Minggu (29/12/2024).

Halaman:
1 2
      
