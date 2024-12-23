Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

BREAKING NEWS: Dokter Persib Bandung Mochamad Rafi Ghani Meninggal Dunia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |23:37 WIB
BREAKING NEWS: Dokter Persib Bandung Mochamad Rafi Ghani Meninggal Dunia
Dokter Persib Bandung Mochamad Rafi Ghani (kanan) meninggal dunia. (Foto: Instagram/@rafi.ghani)
A
A
A

DOKTER Persib Bandung, Mochamad Rafi Ghani Meninggal Dunia, pada Senin (23/12/2024) malam WIB. Kabar itu diterima Okezone berdasarkan pesan whatsapp yang disampaikan media officer Persib Bandung, M Jatnika Sadili.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un telah meninggal dunia dokter tim Persib, Dokter Rafi Ghani, Senin 23 Desember 2024 di RSHS,” tulis Jatnika Sadili.

Rafi Ghani (kiri) bersama Victor Igbonefo. (Foto: Instagram/@m.rafighani)

(Rafi Ghani (kiri) bersama Victor Igbonefo. (Foto: Instagram/@m.rafighani)

“Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal baiknya. Semoga Allah SWT angkat derajatnya dan tempatkan ia di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Allahumma Aamiin,” tambah Jatnika Sadili.

Mochamad Rafi Ghani sempat beberapa kali tidak mendampingi David da Silva dan kawan-kawan. Penyebabnya karena dokter berbadan besar ini mengalami sakit.

Sebelum meninggal dunia, Mochamad Rafi Ghani terlihat mendampingi proses operasi Dedi Kusnandar yang mengalami patah tulang fibula.

