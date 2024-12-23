Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru Menang Lawan Persita Tangerang, Bojan Hodak Langsung Perintahkan Persib Bandung Latihan Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |19:06 WIB
Baru Menang Lawan Persita Tangerang, Bojan Hodak Langsung Perintahkan Persib Bandung Latihan Lagi
Bojan Hodak saat memantau sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak langsung memberikan para pemainnya porsi latihan lagi usai baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Persita Tangerang. Persib tepatnya melakukan latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (23/12/2024) pagi WIB.

Tentu keputusan latihan itu cukup menarik karena digelar kurang dari 24 jam setelah Persib menang atas Persita dalam lanjutan Liga 1 2024-2025, yang berlangsung pada Minggu, 22 Desember 2024.

Dalam pertandingan tersebut, Skuad Maung Bandung - julukan Persib - meraih kemenangan 3-1 atas Persita. Laga pekan ke-16 kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini dihelat di Stadion GBLA.

Menurut laman resmi Persib, Pelatih Bojan Hodak memberikan program latihan untuk mempercepat pemulihan kebugaran Tyronne del Pino dan kawan-kawan. Latihan dimulai dengan sesi peregangan dan permainan ringan.

Persib Bandung vs Persita Tangerang

“Setelah itu, tim dibagi dua. Untuk pemain yang tampil lebih dari 60 menit hanya mendapatkan menu recovery. Setelah fun game, mereka jogging dipimpin pelatih fisik Miro Petric,” demikian tertulis di laman resmi Persib, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, pemain lainnya melanjutkan dengan sesi gym setelah permainan ringan. Tidak ada pemain yang berlatih terpisah di samping lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/persita_tangerang_mencuri_kemenangan_1_0_atas_tuan.jpg
Hasil Arema FC vs Persita Tangerang: Singo Edan Dibikin Malu di Kanjuruhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement