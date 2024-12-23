Baru Menang Lawan Persita Tangerang, Bojan Hodak Langsung Perintahkan Persib Bandung Latihan Lagi

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak langsung memberikan para pemainnya porsi latihan lagi usai baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Persita Tangerang. Persib tepatnya melakukan latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (23/12/2024) pagi WIB.

Tentu keputusan latihan itu cukup menarik karena digelar kurang dari 24 jam setelah Persib menang atas Persita dalam lanjutan Liga 1 2024-2025, yang berlangsung pada Minggu, 22 Desember 2024.

Dalam pertandingan tersebut, Skuad Maung Bandung - julukan Persib - meraih kemenangan 3-1 atas Persita. Laga pekan ke-16 kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini dihelat di Stadion GBLA.

Menurut laman resmi Persib, Pelatih Bojan Hodak memberikan program latihan untuk mempercepat pemulihan kebugaran Tyronne del Pino dan kawan-kawan. Latihan dimulai dengan sesi peregangan dan permainan ringan.

“Setelah itu, tim dibagi dua. Untuk pemain yang tampil lebih dari 60 menit hanya mendapatkan menu recovery. Setelah fun game, mereka jogging dipimpin pelatih fisik Miro Petric,” demikian tertulis di laman resmi Persib, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, pemain lainnya melanjutkan dengan sesi gym setelah permainan ringan. Tidak ada pemain yang berlatih terpisah di samping lapangan.