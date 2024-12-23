Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Girangnya Bojan Hodak Lihat Bobotoh Kembali Penuhi Laga Kandang Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |18:04 WIB
Girangnya Bojan Hodak Lihat Bobotoh Kembali Penuhi Laga Kandang Persib Bandung
Bobotoh membentangkan koreo di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, girang melihat Bobotoh kembali memenuhi tribun stadion di laga kandang. Hal itu terjadi pada laga kontra Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 Desember 2024.

Sayangnya, tribun utara dan selatan harus dikosongkan lantaran Persib masih harus menjalani hukuman di Liga 1 2024-2025 imbas kerusuhan pada laga kontra Persija Jakarta. Meski begitu, Bobotoh yang hadir cukup banyak dengan mencapai 9.465 orang.

Persib Bandung

Bahkan, Bobotoh di tribun timur membentangkan koreo bergambar harimau. Situasi itu menambah semarak laga yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenang Persib.

Hodak mengaku senang dengan kehadiran banyak Bobotoh di laga kandangnya ini. Ia berharap kondisi ini terus bertambah di setiap laga kandang selanjutnya yang akan dijalani Persib.

“Bagus melihat mereka (Bobotoh) kembali, kami melewatkan beberapa laga (sepi penonton) dan ada hukuman juga. Sekarang mereka kembali dan bisa dilihat atmosfernya lebih baik. Saya harap bisa kembali bermain di stadion yang penuh,” harap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu semakin senang lantaran pada laga tersebut, Persib berhasil mengalahkan Persita dengan skor 3-1. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan tren tak terkalahkan Pangeran Biru di Liga 1.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/15/rafael_de_sa_rodrigues_alias_rafinha_bertahan_di.jpg
Rafinha Gabung PSIS Semarang, PSIM Jogja Pensiunkan Nomor 91
