Girangnya Bojan Hodak Lihat Bobotoh Kembali Penuhi Laga Kandang Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, girang melihat Bobotoh kembali memenuhi tribun stadion di laga kandang. Hal itu terjadi pada laga kontra Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 Desember 2024.

Sayangnya, tribun utara dan selatan harus dikosongkan lantaran Persib masih harus menjalani hukuman di Liga 1 2024-2025 imbas kerusuhan pada laga kontra Persija Jakarta. Meski begitu, Bobotoh yang hadir cukup banyak dengan mencapai 9.465 orang.

Bahkan, Bobotoh di tribun timur membentangkan koreo bergambar harimau. Situasi itu menambah semarak laga yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenang Persib.

Hodak mengaku senang dengan kehadiran banyak Bobotoh di laga kandangnya ini. Ia berharap kondisi ini terus bertambah di setiap laga kandang selanjutnya yang akan dijalani Persib.

“Bagus melihat mereka (Bobotoh) kembali, kami melewatkan beberapa laga (sepi penonton) dan ada hukuman juga. Sekarang mereka kembali dan bisa dilihat atmosfernya lebih baik. Saya harap bisa kembali bermain di stadion yang penuh,” harap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu semakin senang lantaran pada laga tersebut, Persib berhasil mengalahkan Persita dengan skor 3-1. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan tren tak terkalahkan Pangeran Biru di Liga 1.