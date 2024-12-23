Persib Bandung Sikat Persita Tangerang 3-1, Beckham Putra Dedikasikan Gol untuk Ibunya

BANDUNG – Beckham Putra mempersembahkan satu golnya pada laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 untuk sang ibunda. Kebetulan pertandingan itu bertepatan dengan Hari Ibu pada Minggu 22 Desember 2024.

Pemain bernomor punggung 7 itu menunjukan kasih sayangnya melalui selebrasinya yang melipat jari tangan membentuk tanda hati. Ia melakukan hal itu sudah mencetak gol pembuka Persib di menit ketujuh.

“Tentunya itu selebrasi cinta untuk Mama karena ini adalah Hari Ibu. Saya persembahkan untuk Mama saya,” ungkap Beckham usai pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Senin (23/12/2024).

Pemain berusia 23 tahun itu semakin senang lantaran gol tersebut mampu mengantarkan Persib meraih kemenangan atas Persita dengan skor 3-1. Apalagi, lawan disebutnya bermain dengan kompak.

“Alhamdulillah kami bisa meraih hasil maksimal, tiga poin di pertandingan ini. Persita juga bermain sangat kompak dan bagus tapi kami bisa membongkar itu dan menang 3-1,” kata Beckham.

“Ini tiga poin yang penting untuk ke depannya karena kami semakin dekat dengan Persebaya Surabaya,” tegas pemain kelahiran Bandung itu.