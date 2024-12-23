Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Sikat Persita Tangerang 3-1, Beckham Putra Dedikasikan Gol untuk Ibunya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |17:19 WIB
Persib Bandung Sikat Persita Tangerang 3-1, Beckham Putra Dedikasikan Gol untuk Ibunya
Beckham Putra dipeluk sang ibunda usai laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG – Beckham Putra mempersembahkan satu golnya pada laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 untuk sang ibunda. Kebetulan pertandingan itu bertepatan dengan Hari Ibu pada Minggu 22 Desember 2024.

Pemain bernomor punggung 7 itu menunjukan kasih sayangnya melalui selebrasinya yang melipat jari tangan membentuk tanda hati. Ia melakukan hal itu sudah mencetak gol pembuka Persib di menit ketujuh.

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

“Tentunya itu selebrasi cinta untuk Mama karena ini adalah Hari Ibu. Saya persembahkan untuk Mama saya,” ungkap Beckham usai pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Senin (23/12/2024).

Pemain berusia 23 tahun itu semakin senang lantaran gol tersebut mampu mengantarkan Persib meraih kemenangan atas Persita dengan skor 3-1. Apalagi, lawan disebutnya bermain dengan kompak.

“Alhamdulillah kami bisa meraih hasil maksimal, tiga poin di pertandingan ini. Persita juga bermain sangat kompak dan bagus tapi kami bisa membongkar itu dan menang 3-1,” kata Beckham.

“Ini tiga poin yang penting untuk ke depannya karena kami semakin dekat dengan Persebaya Surabaya,” tegas pemain kelahiran Bandung itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/13/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Mariska Dapat Protected Ranking, PBSI Utamakan Pemulihan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement