HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persita Tangerang Anggap Kemenangan Persib Bandung Hanya Keberuntungan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:58 WIB
Pelatih Persita Tangerang Anggap Kemenangan Persib Bandung Hanya Keberuntungan
Pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes menganganggap kemenangan Persib Bandung hanya beruntung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes, menyebut kemenangan Persib Bandung hanya keberuntungan. Pendekar Cisadane kandas dengan skor 1-3 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 22 Desember malam WIB.

Lefundes mengaku sudah memperkirakan laga ini akan berat. Pasalnya, Persib merupakan tim yang kuat.

Persib Bandung

“Ada sedikit keberuntungan yang membuat mereka (Persib) bisa membuat gol. Gol mereka di menit 8 itu tidak sengaja,” kata Lefundes usai pertandingan, dikutip Senin (23/12/2024).

Pria asal Brasil itu mengaku sedikit lega setelah timnya berhasil menyamakan kedudukan melalui Ryuji Utomo (16’). Bahkan, setelah itu banyak peluang yang diciptakan Persita. Namun ,Persib kembali memimpin setelah David da Silva mencetak gol (38’).

Memasuki babak kedua, Lefundes harus mengganti Ryuji karena cedera. Setelah itu Persib kembali mencetak gol melalui Tyronne del Pino Ramos (50’) sehingga laga berakhir dengan skor 3-1.

“Gol ketiga juga sama (beruntung). Tapi saya bangga dengan pemain yang tidak pernah menyerah, mereka main bagus,” tukas Lefundes.

