6 Pelatih asal Belanda yang Pernah Menangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Hampir Sabet Emas SEA Games!

SEBANYAK 6 pelatih asal Belanda yang pernah menangani Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pengamat sepakbola, Justinus Lhaksana, membuat saran yang mengejutkan.

Ia mengatakan PSSI mesti mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih lain jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- menilai Shin Tae-yong tak cukup oke membawa Timnas Indonesia menampilkan performa atraktif di ajang empat tahunan tersebut.

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia tersisa sampai 2027. (Foto: PSSI)

“Apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana (Piala Dunia)? Menurut gua kalo Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti Shin Tae-yong. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin (23/12/2024).

Coach Justin bahkan menyarankan PSSI menunjuk pelatih asal Belanda. Ia menyebut kehadiran pelatih Belanda membuat Jay Idzes dan kawan-kawan tak perlu beradaptasi. Sebab, Kevin Diks serta kolega tumbuh di persepakbolaan Negeri Kincir Angin.

“Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot (bersama Liverpool), langsung nyetel, jadi langsung adaptasi,” kata pria berusia 57 tahun ini.

Dalam sejarahnya, Timnas Indonesia pernah ditangani sejumlah pelatih asal Belanda. Lantas, bagaimana prestasinya?