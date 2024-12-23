Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Coach Justin Sebut Pelatih asal Belanda Tak Butuh Adaptasi jika Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |17:01 WIB
Coach Justin Sebut Pelatih asal Belanda Tak Butuh Adaptasi jika Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih jadi pertanyaan. (Foto: PSSI)
PENGAMAT sepakbola, Justinus Lhaksana, menyebut PSSI harus mengganti Shin Tae-yong jika  Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- menyebut Shin Tae-yong tak cukup oke untuk mengangkat performa Timnas Indonesia di ajang empat tahunan tersebut.

“Apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana (Piala Dunia)? Menurut gua kalo Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti Shin Tae-yong. Kalau kita (Indonesia) mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin (23/12/2024).

Shin Tae-yong dinilai tak bisa mengangkat performa Timnas Indonesia di Piala Dunia. (Foto: PSSI)

Bukannya kehadiran pelatih baru membuat Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus beradaptasi? Coach Justin meyakini pelatih tak harus beradaptasi banyak jika PSSI menunjuk juru taktik asal Belanda sebagai suksesor Shin Tae-yong.

Penyebabnya karena mayoritas pemain Timnas Indonesia saat ini lahir dan besar di Belanda. Alhasil, Jay Idzes dan kawan-kawan sudah paham betul gaya permainan ala sepakbola Negeri Kincir Angin.

Coach Justin bahkan menyoroti pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang tidak butuh adaptasi di Liverpool. Di musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot langsung mengantarkan Liverpool memimpin klasemen sementara Liga Inggris, Liga Champions hingga melaju ke semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025.

“Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot (bersama Liverpool), langsung nyetel, jadi langsung adaptasi,” tegas pria berusia 57 tahun ini.

